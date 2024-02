Victor Wembanyama a réalisé l’un des meilleurs matchs de sa jeune carrière cette nuit face aux Toronto Raptors. Le Français a traumatisé tout le Canada avec 27 points, 14 rebonds et 10 contre en 29 minutes sur le terrain, son deuxième triple-double de sa carrière, le premier avec les contres.

Anne d’Autriche n’a pas eu son mot à dire lorsqu’elle a du épouser un jeune Roi Français. Plus de quatre siècles plus tard, son compatriote Jakob Poeltl a vécu plus ou moins la même chose.

Dans la victoire des San Antonio Spurs face aux Toronto Raptors (122-99), Victor Wembanyama a réussi une performance historique en devenant le premier rookie à réaliser un triple-double avec les contres depuis David Robinson en 1990. Retour sur cette soirée où une jeune superstar venue du Chesnay-Rocquencourt a tutoyé les étoiles.

Performance historique de Victor Wembanyama face aux Raptors ⭐️

27 points

14 rebonds

10 contres

5 passes

2 interceptions

10/14 au tir

29 minutes de jeu

Triple double avec des contres, et un temps de jeu toujours limité. WEMBY ! pic.twitter.com/z499MUNK4C

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 13, 2024

Après 80 secondes de jeu, Victor Wembanyama avait déjà réussi un contre, un panier à 3-points, un rebond et un alley-oop, la Scotiabank Arena était prévenue. Pendant toute la première mi-temps, l’Alien a torturé la raquette des Raptors en dominant des deux côtés du terrain. Passe à l’aveugle, finition en arrière sans regarder le panier, énorme tomar sur Jakob Poeltl, contre d’extraterrestre sur… Jakob Poeltl, ou encore d’autres brindilles de loin, chaque ballon passant dans ses mains se traduisant par un éclair de génie. 24 minutes au cours desquelles tout ce qu’il a touché s’est transformé en or et a émerveillé les spectateurs canadiens.

MAIS C’EST QUOI CE TOMAR pic.twitter.com/W3akTL0yXE

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 13, 2024

Parmi eux Andre De Grasse, champion olympique du 200 mètres à Tokyo et adversaire valeureux d’Usain Bolt pendant de longues années. En qualités physiques, le sprinteur s’y connaît pourtant, il s’est montré extrêmement impressionné par le prodige français lors de son interview sur TSN, chaîne de télévision canadienne :

“Il est exceptionnel. La manière dont il passe la balle, son envergure, c’est juste dingue. Il prouve qu’il est le numéro 1 de la Draft et une future superstar dans cette Ligue.”

À la mi-temps, Victor Wembanyama en est déjà à 19 points, 6 rebonds, 5 passes décisives, 3 contres et 2 interceptions. Des statistiques jamais vues dans l’histoire de la NBA sur une période ; la meilleure du Français en NBA.

Après la pause, le rookie de l’année (désolé du spoil) est moins en vue offensivement, ce qui ne l’empêche en aucun cas d’impacter la rencontre. Avec quelques jours de retard, Wemby célèbre ainsi la Chandeleur en délivrant quatre crêpes en à peine une minute pour envoyer un message clair à ses adversaires : la raquette lui appartient.

Les 4 contres de Wemby en 4 minutes : pic.twitter.com/hOqBRYUv0m

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 13, 2024

Un message qui ne va pas bien passer puisque Scottie Barnes ou encore Gradey Dick vont continuer à s’aventurer dans la raquette et repartir comme leurs petits camarades, les fesses sur le sol, une galette complète offerte par la maison.

À six minutes de la fin du match, le dixième contre est réussi et Victor Wembanyama peut sortir de la rencontre avec la sensation du travail accompli. Le triple-double est réussi et la ligne statistique finale est absolument lunaire : 27 points, 14 rebonds, 10 contres, 5 passes décisives, 2 interceptions et une pluie de highlights, à 10/14 au tir, 2/4 de loin et 5/6 aux lancers en 29 minutes sur le parquet. Avec davantage de réussite de ses coéquipiers et quelques minutes en plus sur le parquet, Wemby aurait même pu devenir le cinquième homme à réaliser un quadruple double en NBA.

Une autre statistique qui ressort dans sa performance est le +/-. Le Français est à +20 tandis que son back-up, Zach Collins n’est qu’à +3. L’impression visuelle confirmant cette différence. Passer de l’un à l’autre revient à manger du caviar avant de tomber sur les petites billes noires d’un terrain en synthétique.

Jakob Poeltl a vécu un enfer pendant que tout le reste de la salle s’est régalé, le banc de Toronto lui-même ne pouvant parfois pas cacher son admiration. Eh, Victor Wembanyama est Français, et c’est une formidable raison d’être heureux.