Cette nuit Victor Wembanyama a plié un classique, comme disent les jeunes. Et si t’utilises l’expression “comme disent les jeunes”, c’est que t’es plus tout jeune. Wemby lui, est encore très jeune, mais ça ne l’empêche pas… de plier des classiques. Triple-double points / rebonds / contres en 29 minutes, envoyez les highlights de ce gamin venu du futur tel Trunks.

27 points à 10/14 au tir dont 2/4 du parking et 5/6 aux lancers, 14 rebonds, 5 passes, 2 steals et 10 contres en 29 minutes

Un triple-double avec les points, les rebonds et les contres, bienvenue dans le monde de Joakim Noah, dans une famille pas si nombreuse d’ailleurs. On a cru un instant que le 5 by 5 allait y passer, tel un Nico Batum des temps modernes, et on se dit d’ailleurs qu’un jour le Vic va carrément nous faire péter un incroyable, un imparable, un incongru SEXTUPLE-DOUBLE avec les ballons perdus (7 ce soir tout de même).

Mais assez pinaillé, on est venu ici pour le spectacle, on est venu ici pour les images.

Wemby was elite on both ends and dropped a TRIPLE-DOUBLE in the Spurs’ win against the Raptors 🌟

27 PTS

14 REB

10 BLK

This is the first triple-double INCLUSIVE of blocks since 01/22/21 🤯 pic.twitter.com/Xy57UqNsA9

— NBA (@NBA) February 13, 2024



Un premier quart-temps phénoménal qui annonçait l’histoire, les rotations habituelles qui font qu’on ne le voit pas trop avant la deuxième mi-temps, puis ce dernier contre qui se fait attendre et qui sera finalement une baffe dans la gueule de Gradey Dick, une bifle inversée en somme. Entre temps ? 29 minutes de domination absolue et un aperçu de ce à quoi pourrait ressembler dans les quinze prochaines années, c’est à dire à un foutu paillasson pour Victor Wembanyama. Messieurs mesdames veuillez apprécier devant vos yeux ébahis… le futur.