Comme chaque lundi soir, la NBA vient d’annoncer le meilleur joueur de la semaine passée dans chaque conférence. Sont récompensés aujourd’hui : Luka Doncic à l’Ouest et Donovan Mitchell à l’Est.

Doncic n’a peut-être pas marqué 73 points la semaine dernière, mais il continue d’enchaîner les dingueries. Ses moyennes sur les quatre derniers matchs ? 31,3 points, 10,5 rebonds, 8 passes, 1,8 interception à plus de 51% de réussite au tir dont 44% à 3-points. Une production toujours impressionnante mais le plus important dans tout ça, c’est le bilan des Mavericks : 4 victoires – 0 défaite. Sixers, Nets, Knicks, Thunder, ils sont tous passés à la trappe. Avec le retour de blessure de Kyrie Irving et les recrues de la deadline (P.J. Washington, Daniel Gafford), la bande de Luka cartonne !

En parlant d’équipe qui cartonne, les Cavaliers de Donovan Mitchell sont toujours dans une forme étincelante : quatre victoires en quatre matchs pour Cleveland la semaine dernière, qui continue de tout détruire sur son passage (16 victoires en 17 matchs !). Spida a lâché une production de 28 points, 5 rebonds, 5 passes, 2 steals et 1 block en moyenne. Solide le type ! Malgré les retours de Darius Garland et Evan Mobley, Mitchell continue de se comporter en patron.

__________

Source texte : NBA

Other nominees…

West: Stephen Curry (GSW), Anthony Davis (LAL), Kevin Durant (PHX) and Brandon Ingram (NOP)

East: Miles Bridges (CHA), Kristaps Porzingis and Jayson Tatum (BOS), Pascal Siakam and Myles Turner (IND), and Franz Wagner (ORL) https://t.co/iIfOWfbxYg

— NBA Communications (@NBAPR) February 12, 2024