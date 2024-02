Dyson Daniels (Pelicans) victime d’une déchirure du ménisque !

Chez les New Orleans Pelicans, les blessures ne sont jamais bien loin. Malheureusement, en voici une nouvelle preuve : le jeune arrière Dyson Daniels a été victime d’une déchirure du ménisque (genou gauche) !

C’est Shams Charania de The Athletic qui a balancé la mauvaise nouvelle ce lundi soir : Daniels est ainsi forfait jusqu’à nouvel ordre. Dur dur pour les Pelicans !

Si Dyson Daniels n’enflamme pas les stats et se retrouve rarement dans les highlights, on parle d’un joueur intelligent, bon défenseur, et qui s’est imposé comme un élément qui compte dans la rotation de Willie Green. Cette saison, le sophomore de 20 ans tourne à 5,5 points (44% au tir), 2,7 rebonds, 3,7 passes et 1,4 interception de moyenne en 22 minutes. Daniels a joué 52 matchs, dont 15 comme titulaire.

Pour rappel, Dyson Daniels avait raté son premier match de la saison il y a deux jours à Portland, pour “douleurs” au genou gauche. C’était donc plus sérieux que ce qu’on pouvait penser. Son absence – possiblement jusqu’à la fin de la saison – offrira sans doute des minutes à des joueurs comme Jose Alvarado, Naji Marshall et Jordan Hawkins.

