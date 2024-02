Dyson Daniels (Pelicans) sera réévalué dans 4 semaines

Victime d’une déchirure au niveau du ménisque, Dyson Daniels a subi une opération qui s’est bien passée, selon la franchise. Les Pelicans ont aussi donné quelques informations sur la suite, à savoir que le joueur serait de nouveau évalué dans quatre semaines. Le chemin est le bon, plus qu’à attendre…

Allez, un peu d’espoir dans l’assiette des gars du Bayou. Dyson Daniels a passé sans souci la case “opération du ménisque” et va désormais se concentrer sur la rééducation de son genou. Les Pelicans ont indiqué dans un communiqué relayé par Andrew Lopez d’ESPN qu’il faudra revenir toquer à la porte d’ici quatre semaines pour obtenir de nouvelles informations. Est-ce que Daniels pourra finir la régulière ? C’est une possibilité, mais aucune précipitation n’est au programme.

Pelicans say Dyson Daniels to be re-evaluated in four weeks after surgery on his meniscus tear in his left knee. pic.twitter.com/SbwYDIhmbA

— Andrew Lopez (@_Andrew_Lopez) February 15, 2024

Cette saison, le sophomore de 20 ans tourne à 5,5 points (44% au tir), 2,7 rebonds, 3,7 passes et 1,4 interception de moyenne en 22 minutes. Daniels a joué 52 matchs, dont 15 comme titulaire. Joueur col bleu, il n’est pas un spécialiste caractérisé d’un secteur de jeu mais peut tout faire sans la ramener. Et ces profils sont recherchés. Les nouvelles sont donc d’allure à rassurer.

Source : Pelicans PR via ESPN