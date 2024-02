Dernière nuit en NBA avant une pause bien méritée de quelques jours pendant que les meilleures joueurs de la Ligue feront semblant de jouer au basket-ball à Indianapolis. Trois matchs sont au programme à partir de 2h30 du matin.

Le programme de la nuit :

2h30 : Grizzlies – Bucks

3h : Jazz – Warriors

4h : Blazers – Wolves

Le match à ne pas manquer : Jazz – Warriors

On ne va pas se mentir, vous pouvez, sur le papier, le manquer et commencer vous aussi votre petit break de début de saison. Profitez de nuits de sommeil complètes avant une fin de saison qui sent la poudre. Mais parmi les trois affiches du soir, une seule semble équilibrée et présente un vrai intérêt sportif. Le Jazz et les Warriors sont à la lutte pour les dernières places qualificatives pour le Play-In. Lauri Markannen et ses coéquipiers ont perdu six de leurs huit derniers matchs après une période de mieux. Le All-Star Break va faire du bien à cette jeune équipe qui voudra partir en “vacances” avec un bon résultat en poche. Les Warriors et Stephen Curry sont eux en meilleure forme. Le meneur est devenu cette nuit le premier joueur de l’histoire à inscrire plus de sept tirs à 3-points lors de quatre matchs consécutifs. À noter que les deux équipes sont en back-to-back, ce qui n’est pas évident à ce moment de la saison.

Mais aussi …

Les Bucks qui, sauf surprise, devraient déchirer les Grizzlies.

Les Wolves qui, sauf surprise, devraient déchirer les Blazers.

Les Français de la nuit :

Rudy Gobert a une nouvelle opportunité de montrer qu’il méritait le All-Star Game face au très peu dominateur DominAyton.

Rayan Rupert est gêné à la cheville et ne jouera pas ce soir.

Et en G League ?