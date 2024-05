C’est l’un des évènements les plus attendus de la saison, alors cette soirée du 12 mai sera évidemment suivi par un paquet de gens (à la passion étrange) : la Lottery de la Draft 2024 c’est ce soir !

Season opening, in-season tournament, Christmas Day, Martin Luther King Day, NBA Rivals Week, All-Star Weekend, play-in, Playoffs, NBA Finals, Draft… LOTTERY DE LA DRAFT. Oui, la Lottery fait partie des évènements importants dans une saison NBA, oui, il y a effectivement beaucoup de moments importants dans une saison NBA.

Six mois à faire exprès de perdre, à faire semblant de faire exprès de perdre ou à faire exprès de faire semblant de faire exprès de nous faire croire… enfin bref, six mois de tanking qui trouveront leur conclusion ce soir, conclusion heureuse en cas de tirage au sort favorable.

Quatre franchises auront clairement le seum si first pick il n’y a pas ce soir (Pistons, Wizards, Hornets et Blazers), Spurs et Raptors sont en embuscade et si la timbale était décroche par une autre de ces six franchises on serait clairement sur l’un des plus gros braquos de l’histoire, mais on kiffe clairement cette incertitude, c’est ce qui fait d’ailleurs toute la hype de cette soirée si spéciale, avec tout un tas d’autres enjeux annexes, comme la place du pick des Raptors par exemple, qui pourrait échouer à… San Antonio s’il tombe au-delà du 6.

On saura donc ce soir qui aura la possibilité de drafter en premier Zaccharie Risacher, Alexandre Sarr ou un autre, qui verra sa saison 2023-24 claquée au sol… récompensée par un très haut pick de Draft. 21h pour l’horaire, et pour les sceptiques : oui ceci est un évènement que l’on peut potentiellement célébrer comme un shoot victorieux au buzzer d’un Game 7. N’est-ce pas Monsieur Holt ?