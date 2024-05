Deux matchs hier soir, et comme dans DALS les duos sont à l’honneur. Darius Garland et Evan Mobley, Tim Hardaway Jr. et Dereck Lively II, Donovan Mitchell et Sam Hauser… autant de duos qui ont fait chavirer nos cœurs cette nuit !

On pensait que Luka Doncic et Kyrie Irving seraient LES problèmes pour le Thunder, mais P.J. Washington a mis son plus beau costard et s’est pointé à la fête.

Bon, il s’apparente tout de même que Kyrie Irving reste un peu problématique.

Darius Garland et Evan Mobley ont fait un bon match 3, et le premier adore mettre le second en lumière.

Tim Hardaway Jr. pour Dereck Lively II, c’est pas mal non plus.

Donovan Mitchell a fait mille misères à la défense des Celtics hier, notamment à ce pauvre Sam Hauser, victime du coup du parquet glissant