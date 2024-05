C’est une grande première ! Trois Français ont leurs chances de faire partie des lottery picks cette année, et deux d’entre eux sont quasiment sûrs d’être appelés parmi ces quatorze premiers, voire BIEN plus haut. Le basket français se porte mieux que jamais !

Les lottery picks, ce sont ces joueurs sélectionnés parmi les quatorze premiers dans la Draft NBA. En théorie, s’il n’y a pas eu de trade de tours de Daft, ces quatorze premiers picks sont détenus par des équipes n’ayant pas été en Playoffs la saison précédente. On parle donc ici des stars de la Draft NBA. Cette année, la cuvée des Français est particulièrement riche, puisque trois de nos jeunes bleus seront potentiellement appelés par Adam Silver avant le pick quinze. Petite présentation pour ceux qui ne les connaissent pas encore :

Alexandre Sarr – 2m18 – Ailier Fort / Pivot (attendu entre les places 1 et 2) : l’alpha

Stats 2023-2024 (27 matchs : 14 victoires – 13 défaites) : 9,4 points, 4,3 rebonds, 0,9 passe, 1,5 contre, 0,4 interception et 1 balle perdue à 51,6% au tir dont 28,6% de loin et 71% aux lancers en 17 minutes.

L’une des vedettes de cette Lottery 2024. Après avoir confirmé son statut de prospect n°1 cette année dans la ligue océanienne, Alexandre Sarr a annoncé en grandes pompes son inscription à cette Draft 2024 en direct sur ESPN. Il est seul dans sa catégorie, tout en haut de la liste des 78 joueurs qui seront présents au Draft Combine. Des catégories mises au point par la NBA elle-même, pour rendre le processus de sélection plus fluide entre les équipes supposées drafter les joueurs les plus prometteurs. Cette première catégorie signifie que le dossier de Sarr ne sera consultable que par les dix équipes sélectionnant à la Draft en premier. En d’autres termes ? Pour l’instant, c’est bien lui le favori pour succéder à Victor Wembanyama au titre de first pick de Draft.

NBA released a 78-player list for the 2024 Draft Combine in Chicago this month. Teams vote on participants, which include Bronny James.

New “Top 10 Players” ranked for which teams are able to access Combine information: pic.twitter.com/AoRpaSnCFw

— Shams Charania (@ShamsCharania) May 3, 2024

Zaccharie Risacher – 2m07 – Ailier (attendu entre les places 1 et 3) : le prétendant

Stats 2023-2024 (48 matchs) : 10,4 points, 3,5 rebonds, 0,9 passe, 0,4 contre, 0,9 interception et 1,5 balle perdue à 45,8% au tir dont 38,6% de loin et 71,6% aux lancers en 22 minutes.

Après une saison riche en temps de jeu et où il a connu une première sélection avec les A en Équipe de France, une finale de Coupe d’Europe et un très bon bilan global avec Bourg-en-Bresse, Zaccharie Risacher part à la conquête des Playoffs du Championnat de France. Quatrième du classement, son équipe a su le mettre en condition pour qu’il puisse finalement confirmer son excellent potentiel. Parfois passé par le banc, souvent utilisé en tant que titulaire, Zaccharie a connu des périodes de bon, des périodes de moins bon, mais il est quand même garanti de faire partie des appelés avant l’issue des Lottery picks.

Le Zacch est dans la catégorie juste en dessous de son compatriote Alexandre Sarr dans la liste du Combine diffusée par la NBA, entre les places deux et six, signifiant que son dossier n’est consultable que par les équipes sélectionnant entre la première et la quinzième place. Zaccharie Risacher fait toujours office de favori pour le podium de cette Draft 2024, et en fonction de ce qu’il proposera en Playoffs, il pourrait bien s’assurer une place dans le duo de tête.

I think Zaccharie Risacher has more on-ball juice than given he’s given credit for pic.twitter.com/OnMdWEoXhj

— Wilko (@wilkomcv) May 8, 2024

Tidjane Salaün – 2m08 – Ailier / Ailier Fort (attendu entre les places 8 et 21) : l’outsider

Stats 2023-2024 (46 matchs) : 9,4 points, 3,9 rebonds, 0,8 passe, 0,2 contre, 1,1 interception et 1,3 balle perdue à 39,7% au tir dont 31,7% de loin et 78,6% aux lancers en 23 minutes.

Pour sa deuxième saison dans l’Elite, Tidjane Salaün a légitimé tous les espoirs qui étaient placés en lui. Il figure notamment avec Zaccharie Risacher dans les joueurs qui pourraient être appelés pour se voir récompenser du titre de meilleur jeune de LNB. Monté jusqu’en sixième dans les mock drafts en début d’année, Tidjane Salaün est depuis redescendu légèrement mais demeure un profil qui pourrait bien se hisser jusqu’aux lottery picks.

Avec un potentiel extrêmement prometteur du point de vue de son shoot, ce n’est un secret pour personne parmi les staffs NBA : Salaün est un joueur qui pourrait se révéler très intéressant à développer. Comme Risacher, sa présence en Playoffs LNB signifie qu’il ratera le Combine de la Draft. Quoi qu’il en soit, ce sera lui, le nom à surveiller en premier à la lottery, capable de monter haut comme de descendre bas dans les projets des General Managers.

Tidjane Salaun’s Cholet team won their final game of the season, clinching a playoff spot. 12 points, 5 rebounds, 4 steals for the 18-year old potential lottery pick. Will miss the NBA draft combine now that his season is prolonged. pic.twitter.com/9p1SaNsLit

— Jonathan Givony (@DraftExpress) May 11, 2024

Voilà pour nos trois Frenchies qui suivront avec attention la Lottery de ce soir. Alexandre Sarr, Zaccharie Risacher et Tidjane Salaün sont promis à un très brillant futur dans la Grande Ligue. L’avenir est assuré chez les Tricolores, cette génération s’annonce formidable, et le futur de trois se jouera donc, en partie, avec des toutes petites boules ce soir à 21h !