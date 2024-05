Cette nuit les Mavericks et les Celtics se sont imposés et mènent désormais 2-1 dans leurs séries respectives. On vous résume l’essentiel de cette nouvelle nuit de Playoffs, en vous souhaitant un bon dimanche !

Les résultats de la nuit

Mavericks – Thunder : 105-101 (les stats)

– Thunder : 105-101 (les stats) Cavaliers – Celtics : 93-106 (les stats)

Ce qu’il faut retenir

Le highlight de la nuit

Il est trop fort, désolé. pic.twitter.com/pNzgSaNZR2

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 11, 2024

Le point TTFL

#TTFL Popular-Picks Scores

➡️ Round #02 | Pick #06

📊 Moyenne des joueurs TTFL de la nuit : 27.75 pts#NBA pic.twitter.com/1rOhG6WCAV

— TrashTalk Fantasy Lab (@TTFLab) May 12, 2024

Le bracket des Playoffs

Le programme de la nuit prochaine :