Encore le meilleur scoreur des Mavericks dans ce Game 3, P.J. Washington répond plus que jamais présent dans ces demi-finales de Conférence Ouest. Comme un poisson dans l’eau dans le collectif texan, Pierre-Jean fait parler les muscles, les 3-points et les dunks, permettant aux Mavs d’avoir une troisième option plus que fiable dans les moments où ça compte vraiment.

Après un Game 2 à 29 points à 11/18 au tir et 7/11 de loin, c’est donc 27 pions à 11/23 au tir et 5/12 de loin qu’a proposé l’intérieur des Mavericks hier soir. Ajoutez 6 rebonds et 2 passes pour faire joli, 0 perte de balle à recenser, et vous vous retrouvez avec une ligne de stats plus que satisfaisante, pour un match extrêmement convaincant au global. L’ancien des Hornets était attendu au tournant dans cette série, lui que le front office de Dallas était allé chercher à Charlotte pour permettre à l’équipe de Luka Doncic de passer un cap. Pour l’instant, le pari est plus que gagné. L’ailier-fort dominant dans cette série c’est bien P.J., qui atteint les 22 points de moyenne sur ces demi-finales de Conférence Ouest.

C’était la phrase la plus évidente pour moi avant la série : Dallas a certainement le meilleur duo, mais OKC a le meilleur trio.

PJ Washington est en train de tabasser ce constat, pendant qu’on attend l’impact de Jalen Williams.

Avec sa performance du jour, monsieur Pièce Jointe est devenu le second joueur de l’histoire des Mavs à rentrer 12 tirs primés sur deux matchs de demi-finales de Conf. Le numéro 25 se régale des espaces et des passes que lui créent Luka Doncic et Kyrie Irving. Conscient des différences qu’ils arrivent à créer, le duo du backcourt ne se prive pas pour le faire profiter au maximum. Plus qu’efficace au large, costaud et intimidateur dans la peinture, P.J. a été le deuxième plus gros temps de jeu de Dallas derrière Lulu sur ce Game 3, avec près de 41 minutes disputées.

Dallas est en train de tomber amoureux de l’énergie de son ailier fort, et celui-ci leur rend bien. Interrogé sur Dallas, Washington n’a pas caché ses sentiments pour la ville qui l’a accueillie après son transfert :

“Pour moi c’est avant tout du plaisir et de l’amusement, j’ai attendu d’arriver ici toute ma carrière donc je profite de chaque seconde.”

Lui qui tournait à 11,7 points de moyenne avec les Mavs cette saison montre de quoi il est vraiment capable dans ces Playoffs. Le joueur qu’on attendait au mieux en quatrième option se révèle être un scoreur redoutable, qu’il n’est plus envisageable de laisser seul à 3-points, ni à l’air libre dans la raquette. De quoi donner mal au crâne à Mark Daigneault, qui doit déjà gérer le backcourt machiavélique des Mavericks.

