P.J. Washington, le nouveau garde du corps de Luka Doncic

S’il n’a pas fini le Game 3 opposant Dallas à Los Angeles, P.J. Washington (expulsé dans le quatrième quart-temps) a parfaitement rempli son rôle de Facteur X. Mieux, il s’est affirmé comme le nouveau garde du corps de Luka Doncic.

S’il y a bien une image à retenir de la troisième manche entre les Mavs et les Clippers, c’est celle où on voit P.J. Washington taper la pose – les bras croisés – en fixant le banc californien.

C’était juste après une embrouille avec Terance Mann au début du quatrième quart.

P.J. Washington and Terance Mann had a verbal altercation but, P.J. seems unbothered 😂

(via @sixfivelando)pic.twitter.com/Gt58nQcwhO

— ClutchPoints (@ClutchPoints) April 27, 2024

“Il n’était pas content que je regarde leur banc, alors j’ai décidé de le regarder à nouveau” a expliqué Washington après le match. Cela lui a valu une première faute technique (idem pour Mann).

Quelques minutes plus tard, P.J. Washington a été impliqué dans une autre embrouille : après une grosse faute de Russell Westbrook sur Luka Doncic, les deux ont commencé à se chamailler. P.J. a alors décidé de s’incruster pour faire comprendre à Russ qu’on ne touche pas à Luka quand on est à Dallas.

Russell Westbrook gets ejected for picking up two technical fouls and first for wrapping up Luka Doncic, then for pushing PJ Washington.

Thoughts? 🤔pic.twitter.com/Ui4jsX5CoK

— ClutchPoints (@ClutchPoints) April 27, 2024

“On doit protéger le numéro 77 (Luka Doncic, ndlr.) coûte que coûte. Toujours. C’était une grosse faute et puis ensuite il (Westbrook) l’a poussé, j’étais juste à côté donc je devais intervenir.” – P.J. Washington

Cela lui a valu une deuxième faute technique, synonyme donc d’expulsion pour P.J. Washington. Mais il est sorti du parquet sous l’ovation du public des Mavs, juste après les gros sifflets envoyés à Russell Westbrook. Ce dernier, qui a tenté pendant une bonne partie de la soirée de jouer physique avec Luka Doncic (et auteur d’une faute flagrante sur Josh Green), a fini par perdre les pédales en plus de terminer la rencontre à… 0/7 au tir.

“C’est un vrai joueur d’équipe” a déclaré Luka, qui apprécie la solidarité montrée par son copain Pijay. “Avec ce qu’il fait, il nous aide tous. Je suis vraiment content de l’avoir dans notre équipe.”

Auteur de 10 points, 5 rebonds, 3 interceptions à 5/10 au tir, P.J. Washington a non seulement été précieux sur le parquet, mais il vient surtout d’acquérir le statut de garde du corps officiel de Luka Doncic.

On sait que les meilleurs joueurs NBA sont souvent visés par les adversaires. Notamment en Playoffs. Quand ça chauffe, c’est aux coéquipiers de step-up pour protéger la superstar, quitte à prendre une faute technique voire se faire expulser.

P.J. Washington l’a bien compris. Et l’ancien des Hornets – arrivé en février dernier – est désormais le nouveau chouchou de la fanbase des Mavs.

Source déclarations : ESPN

P.J. Washington told me that Terance Mann “was mad that I was looking at their bench, so I decided to look at it again.”

On holding the pose: “I wanted to get my flicks right for after the game.” https://t.co/zJFyHLcKk4

— Tim MacMahon (@espn_macmahon) April 27, 2024