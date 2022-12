La NBA allait-elle risquer de ne pas programmer LeBron James les Lakers pour le Christmas Day 2022 ? Évidemment que non, car quand on vit à la même époque qu’une telle légende on en profite tant qu’elle est là, tout simplement.

J’adore LeBron James au Christmas Day, dans deux ou trois ans y’en aura plus, aurait déclaré Jean-Claude Van Damme la semaine passée dans les travées d’une salle NBA.

Vrai ou pas, vous avez compris l’idée.

N’importe quel match de basket dans lequel joue LeBron James est un évènement. Le fait qu’il joue depuis cinq ans pour l’une des franchises les plus mythiques de l’histoire du sport rajoute un peu de hype à la chose, et l’idée de le voir jouer ce soir contre l’un de ceux qui symbolise le mieux la relève, la nouvelle génération, devrait suffire à vous faire plier et vous faire précipiter devant votre télé ce soir.

20h30 pour ce Dallas Mavericks vs Los Angeles Lakers, horaire absolument parfaite, puisque vous savez très bien ce que le programme TV vous réserve ce soir si toutefois vous étiez tenté de zapper. Reichmann sur TF1, l’Age de Glace, Maman j’ai raté l’avion, le Père Noël est une ordure, on adore hein mais on connait par cœur, alors que dans le même temps bien malin celui qui peut prédire ce qu’il se passera ce soir du côté de Dallas.

Luka Doncic vient d’en mettre 50 sur les Rockets, LeBron doit rassurer les fans des Lakers suite à l’annonce de la potentielle longue indisponibilité d’Anthony Davis, et si Josh Green et Dorian Finney-Smith manqueront à l’appel côté Mavs ce sont deux équipes ne déplorant que peu d’absents qui se feront face ce soir. Russell Westbrook fera face à Christian Wood pour la bataille des bancs, les deux équipes ont – cerise sur la bûche – grand besoin de victoires pour se lancer cette saison (en décembre, tout à fait), et tout est donc réuni pour assister à un vrai match de basket, géré par deux phénoménaux chefs d’orchestre mais pas que, même si collectivement les Mavs semblent un cran au dessus des Lakers, comme n’importe quelle équipe de cinq basketteurs sur cette Terre.

Entre-deux 20h30, allez 20h40 parce que l’espace de pub coûte un bras, et si tout se passe bien les premiers petits fours seront déjà bien engloutis, en espérant éviter l’indigestion deux heures plus tard.