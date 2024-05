On se souviendra de ces Playoffs 2024 comme des Playoffs, parfois, à la sauce Nicolas Batum. Un play-in étincelant face au Heat, puis un contre incroyablement clutch au Game 3 face aux Sixers et, enfin, ce Game 6 dans lequel il aura tout donné des deux côtés du terrain. C’est not’ capitaine ça.

Pendant longtemps sur ce Game 6, on a bien cru que le duo Nicolas Batum / Buddy Hield allait sauver les miches des Sixers. Les deux remplaçants étaient virevoltants, aussi utiles en défense que solides en attaque. Nico alignait les 3-points, Buddy aussi, évidemment, et quand le capitaine de l’Équipe de France y est allé de sa grosse claquette dunk en fin de match pour garder Philly en vie, on s’est dit qu’il ne pouvait plus arriver grand chose aux joueurs de Nick Nurse.

Malheureusement il s’en sera fallu de peu mais cette fois-ci les Knicks n’ont pas laissé passer ce match (qu’ils avaient mené de 22 points dès le premier quart avant de se faire grignoter), et Nicolas Batum s’en sort donc avec une soirée très contrastée. Le positif si l’on puit dire ? 16 points à 5/7 au tir dont 3/5 du parking, 3/4 aux lancers, 7 rebonds, 2 passes, 1 contre et quelques actions d’éclat. Le négatif ? Cette défaite évidemment, qui envoie Nic en vacances mais probablement et surtout… à la retraite, puisque le clan Batum avait susurré à l’automne dernier que cette saison sera très potentiellement la dernière de sa carrière. Ça rajeunit vraiment pas tout ça, et on attendra en tout cas les prochaines déclas de Nico pour en savoir un peu plus, lui qui va pouvoir 1) goûter à des vacances bien méritées et 2) commencer à penser très fort aux Jeux Olympiques de Paris 2024, qui devraient constituer cet été le dernier grand moment de la carrière du capitaine des Bleus. Ça ne sent peut-être pas le sapin, mais ça sent, un peu, la fin…