La fin est bien cruelle pour Joel Embiid et ses comparses. Revenus à +7 dans la partie après avoir été menés de 22 points, les Sixers n’ont pas pu résister au cœur et à la clutchitude de ces Knicks magnifiques. Auteur d’un match immense, Joel Embiid a été trop seul ce soir.

Cette équipe new-yorkaise est spéciale. Très spéciale. Après une mi-temps entière de domination, les Knicks ont laissé le volant aux Sixers dans le troisième quart avant de reprendre le contrôle dans la dernière période. Auteur d’un Game 5 complètement iconique, Tyrese Maxey n’a pas réussi à rester sur le même registre et pourra nourrir quelques regrets après son match 6 décevant (17 points, 5 rebonds, 6/18 aux tirs dont 1/6 de loin). En revanche, en plus d’un match excellent de Joel Embiid pourtant sorti pour 6 fautes (39 points, 13 rebonds à 12/25 au tir et 2/5 de loin), les Sixers ont pu compter sur un apport phénoménal de son banc : Nicolas Batum (16 points, 5/7 aux tirs, 3/5 de loin) et Buddy Hield (20 points, 6/9 de loin) ont complètement dominé la second unit des Knicks, limitée à 5 points.

Mais à la fin, ce sont les bockers qui l’emportent. Qui a besoin d’un banc très solide quand tous tes titulaires inscrivent au moins 14 points ? Le backcourt new-yorkais a complètement fait sa loi pendant cette partie. Jalen Brunson (41 points, 13 passes à 13/27 au tir et 3/8 de loin en 43 minutes) conclut sa série à presque 36 points de moyenne sur une bonne note, bien secondé par Donte DiVincenzo. Le sosie d’Ed Sheeran a été l’homme à tout faire pour ces Knicks, et il a été bien clutch. Pas sorti une seconde du match, il termine avec 23 points, 4 rebonds, 7 passes, 2 interceptions et 3 contres, 8/18 aux tirs, 5/9 de loin, 1 perte de balle.

Mais comment ne pas parler du match de soldat d’Isaiah Hartenstein ? De la bataille de tous les instants de Mitchell Robinson pour empêcher Joel Embiid de prendre position au poste ? Du match d’OG Anunoby à 19 points, ressenti 93 ? Ou encore de l’immense tir de Josh Hart pour emballer l’affaire avec 24 secondes restantes dans le dernier quart alors qu’il avait presque joué 47 minutes ? Ces Knicks sont tout simplement héroïques.

Les Sixers peuvent avoir des regrets. L’une des dernières fenêtres de titre de Joel Embiid vient de se refermer. Septièmes au bilan à l’Est à cause des blessures à répétition de Jojo, les 76ers n’étaient pas dans de bonnes dispositions pour commencer leurs Playoffs. L’absence de De’Anthony Melton a fait mal, très mal à Philadelphia, qui aurait eu un défenseur élite à mettre sur Jalen Brunson et Donte DiVincenzo, doublé d’un très bon shooteur supplémentaire. Philly peut se féliciter du bel ajout de Nicolas Batum à l’intersaison, de l’impact qu’a eu la présence d’un vrai coach sur ses rotations, de l’accession au rang de superstar de Tyrese Maxey, mais difficile de ne pas avoir un goût amer dans la bouche à la fin de ce Game 6 tout de même. Ah oui, et quoi qu’il arrive, n’allez surtout pas regarder les stats de Tobias Harris ce soir.

Tobias Harris, dans le match le plus décisif de la saison :

29 minutes

0/2 au tir

0 point

0 impact

4 rebonds

3 passes

39 millions de dollars cette saison

Les Knicks l’ont fait ! Deuxième demi-finale de Conférence d’affilée, les New-yorkais sont bel et bien de retour. Jusqu’où l’immense Jalen Brunson emmènera ses soldats de Bocker ? L’avenir nous le dira, et ça commence ce week-end face aux Pacers !