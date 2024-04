Dans un match très disputé jusqu’à ce que les Sixers trouvent la clé et prennent le “large” dans le troisième quart-temps, on a vu Jalen Brunson trouver ses repères, Tyrese Maxey continuer de montrer quel superbe joueur il est en train de devenir, et Joel Embiid démontrer – malgré toutes les polémiques – qu’il reste l’un des tous meilleurs joueurs du monde quand il est sur sa planète.

On peut se sentir frustré côté Knicks. Il fallait s’y attendre, dans le contexte d’un Game 3 à domicile et à 0-2 dans la série, les Sixers ont eu des coups de sifflet un peu plus favorables que les New-yorkais. La (très) vilaine action de Joel Embiid en début de match a de quoi faire parler, et une exclusion n’aurait pas été scandaleuse. On y reviendra probablement en détail.

Joel Embiid received a Flagrant 1 after this foul on Mitchell Robinson 😳 pic.twitter.com/2ygeQh8gMG

— Bleacher Report (@BleacherReport) April 26, 2024

La sortie de Mitchell Robinson sur blessure un peu plus tard n’a pas aidé leurs affaires, New York a manqué de viande à mettre sur le grand Joel. Precious Achiuwa c’est trop léger, et Isaiah Hartenstein ne peut pas contenir Embiid sur des séquences trop longues. Les Knicks ont fini par devoir faire beaucoup de fautes en faveur du Process, beaucoup étaient légitimes, d’autres non. Côté Knicks, on se plaint d’ailleurs moins des calls reçus par Embiid que de la différence par rapport à ceux que reçoit Brunson :

“Je l’ai dit plus tôt, on a scoré énormément. Une tonne de points, avec beaucoup d’efficacité. Jalen n’a pas bien shooté mais a bien fait jouer son équipe. Il a fini avec une douzaine de lancers, beaucoup d’entre eux étaient à la fin du match. Je vais jeter un œil à tout ça, je vais envoyer mes clips à la ligue comme je le fais tout le temps, et ils diront ‘contact marginal’, et nous on fera des contacts marginaux sur Embiid et il ira sur la ligne 21 fois donc… c’est comme ça que ça marche.” – Tom Thibodeau

Cela dit, les Knicks ont été en contrôle du match à plusieurs moments de la première mi-temps, mais n’ont pas réussi à suffisamment creuser l’écart pour se mettre à l’abri. Dans un Wells Fargo Center presque acquis… à sa cause, l’effectif Thibodeau n’a pas été aussi rigoureux qu’habituellement sur les close-outs, laissant beaucoup trop de tirs faciles à Philly en seconde mi-temps. Les Sixers ont des shooteurs très capables, des tirs sont rentrés, parfois ça suffit. Pas de quoi s’inquiéter non plus pour New York, Philadelphia ne shootera plus aussi bien si les orange et bleu reviennent à leur défense habituelle. Ce soir, il fallait juste tirer son chapeau à l’artiste, car on a eu droit à une performance spéciale.

JOEL EMBIID. 👑 pic.twitter.com/aI5sbJxOjc

— Philadelphia 76ers (@sixers) April 26, 2024

Joel Embiid, encore lui, toujours lui

On l’a dit, oui, une exclusion de Joel Embiid n’aurait pas été volée. Oui le pivot des 76ers s’est encore rendu plus de vingt fois sur la ligne en vendant bien des contacts. Oui son leadership n’est pas toujours au top, oui sa communication autour de la sélection nationale n’a pas été la bonne. Oui il est trop fragile au niveau des blessures. Mais quand il est comme ce soir, on se retrouve forcément admiratif de ce qu’il est capable de réaliser sur un terrain de basket. Intérieur de 2m13 et 129 kg à la mobilité inédite et au placement défensif millimétré, son bagage offensif est trop développé pour nous laisser de marbre. On aimerait qu’il joue moins comme ça, qu’il soit plus comme ci, mais à la fin, quand Joel est dans son match, il n’y a juste rien qui puisse être fait.

Le tournant du match a bel et bien eu lieu dans le troisième quart, quand New York a encaissé 43 points. Rarissime. Sur la période Joel Embiid claque un 4/4 à 3-points et un 7/8 aux tirs. Ça, ça ne peut pas pardonner. Bien secondé par Tyrese Maxey (25 points à 3/8 derrière l’arc ce soir), l’ouragan Joel s’est réellement abattu à ce moment-là.

Jalen is back

Pourtant, les New-yorkais avaient enfin retrouvé leur Jalen Brunson, auteur d’un match extrêmement sérieux (39 points à 13/27 au tir dont 3/7 à 3-points). Cependant, les Bockers sont un peu retombé dans cette Brunson dépendance, et en dehors de lui et Josh Hart qui s’est encore bien montré, personne aux Knicks n’a atteint la barre des 20 points.

Spin. Fake. Bucket and the Foul.

Brunson going to work on TNT! pic.twitter.com/20eepWopBG

— NBA (@NBA) April 26, 2024

Le meneur New-yorkais a pu s’exprimer en conférence sur son ressenti par rapport à son match et sur le fait de pouvoir compter sur son coach pour le défendre.

“Je ne me soucie pas de ce que j’ai fait. Notre équipe a perdu un match où on a donné 43 points dans le troisième quart temps donc mon problème principal c’est de trouver comment on peut régler ça.” “C’est incroyable. Je ne changerai rien dans la relation que l’on a, et ce n’est pas que moi, c’est tout le monde dans cette équipe. Il se donne à fond pour tout le monde, et c’est juste qui il est, c’est sa mentalité. Je ne voudrais pas qu’il soit différent de ça.”

Les Knicks ont perdu, mais n’ont pas encaissé ce genre de défaites qui fait perdre du sommeil. Les potes de Josh Hart connaissent la solution pour remédier à leurs problèmes : plus de rigueur dans la contestation des tirs adverses, un scoring mieux réparti, moins de prévisibilité et tout devrait repartir dans le bon sens à New York. Le rendez-vous est pris pour le Game 4, encore à Philadelphie, dans la nuit de dimanche à lundi à 1h.