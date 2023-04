C’est LA série la plus hypante à l’Est, celle entre les Cavs et les Knicks, et l’importance de cette première rencontre est déjà énorme quand on connait la dynamique qu’un Game 1 donne à une série. Donovan Mitchell et sa bande voudront démarrer du bon pied et profiter de la potentielle méforme (ou absence) de Julius Randle côté Knicks, alors rendez-vous ce soir à 0h dans l’Ohio pour cette première manche.

L’Ohio est prêt à vibrer pour son équipe. Emmenés par sa tête d’affiche Donovan Mitchell et tous leurs petits jeunes, les Cavs se présentent en Playoffs avec tous les voyants au vert. La dynamique est excellente après une saison ou Cleveland a maitrisé son sujet de bout en bout. Les Cavs terminent à peine derrière les 3 locomotives de l’Est, Bucks, Celtics et Sixers, et avec l’avantage du terrain pas le droit à l’erreur pour J.B. Bickerstaff et son groupe. D’autant que les Knicks se présenteront peut-être avec un Julius Randle encore hésitant, lui que l’on annonce potentiellement de retour ce soir mais dont on ne connait pas vraiment l’état de forme. À Cleveland d’en profiter d’entrée pour mener la danse dans cette série, eux qui ne déplorent pour l’heure qu’Isaac Okoro comme potentiellement absent pour ce Game 1.

En face, les Knicks ont également réalisé une saison solide en décrochant une 5è place logique. Avec un roster bien construit par Tom Thibodeau, New York se présente en Playoffs avec des garanties collectives, notamment en défense. Jalen Brunson sera forcément scruté de près dans ce Game 1 et des joueurs comme R.J. Barrett ou Immanuel Quickley pourraient saisir l’opportunité de devenir de véritables facteurs X dans cette première rencontre.

Avantage toutefois à Cleveland sur cette première confrontation, car le fait d’avoir un Randle en mode reprise est très préjudiciable pour New York. Il faudra en revanche un grand Donovan Mitchell et un très bon Darius Garland pour que les Cavs ne se retrouvent pas embarqués dans une galère sans nom. Evan Mobley (candidat au DPOY) devra quant à lui donner le ton en défense dans une confrontation où les deux équipes font partie des dix meilleures défenses de la NBA.

Ah et tiens… Quid d’Evan Fournier ? On pose quand même la question, on ne sait jamais, et peut-être que l’on apercevra notre Frenchy quelques minutes pendant ce match 1 pour faire souffler ses coéquipiers. Fourmizz a (un petit peu) rejoué lors des quatre dernières rencontres de saison régulière, pas de quoi s’emballer non plus, mais on y croit fort.

Rendez-vous donc ce soir à 0h pétante pour vivre le retour des Cavs en Playoffs pour leur première série de postseason sans LeBron James depuis 1855 environ. Un match bien bagarre bien conférence Est, comme on les aime un samedi soir.