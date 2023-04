À partir de 2h30 cette nuit, la Californie du Nord sera en fusion. Seulement 140 kilomètres séparent les Sacramento Kings des Golden State Warriors (basés à San Francisco), qui s’affrontent pour le premier tour des Playoffs NBA 2023. Un véritable derby qui pimentera encore un peu plus le retour tant attendu des Kings à ce stade de la compétition.

Ils attendaient ça depuis 2006.

Pendant 17 longues années, les Kings étaient synonymes de médiocrité voire de nullité, avec zéro qualification en Playoffs sur la période et 16 saisons consécutives avec un bilan négatif au compteur. Mais ça y est, Sacramento est sur point de goûter à nouveau à l’odeur toujours très particulière de la postseason, et clairement ce n’est pas pour nous déplaire.

Car même si les Kings ont longtemps été le sujet favori de nos blagues à deux balles et autres moqueries, la capitale californienne est surtout une ville qui respire la balle orange. On se souvient encore de la magnifique équipe du début des années 2000, quand Mike Bibby, Chris Webber, Peja Stojakovic et Cie faisaient vibrer la très bruyante ARCO Arena. Aujourd’hui, les protagonistes ont évidemment changé, les Kings évoluent dans une nouvelle salle nommée le Golden 1 Center, mais une chose est restée : la passion des fans de Sactown pour leur équipe de basket.

The Beam being lit at Golden 1 Center pic.twitter.com/5EPcgXghN0 — hoops bot (@hoops_bot) December 22, 2022

Et qui de mieux en face que le champion en titre et voisin de Golden State pour fêter ce grand retour en Playoffs ?

Peu importe l’adversaire, l’ambiance aurait été folle dans la salle des Kings pour le premier match de Sacramento en postseason depuis 2006. Mais là, il y aura Stephen Curry, Klay Thompson et Draymond Green sur le parquet, et sans doute aussi un grand nombre de fans des Warriors dans les tribunes. Autant dire que ça va être le feu à tous les niveaux. Sactown n’aurait pas vraiment pu rêver mieux comme affiche, même si du coup les Kings ne partiront pas favoris malgré leur statut de troisième de l’Ouest, et leur belle régulière à 48 victoires sous l’impulsion des exploits de De’Aaron Fox et Domantas Sabonis.

Peut-être que les hommes de Mike Brown (ancien assistant de Steve Kerr aux Warriors) auront du mal à se libérer face à la pression d’un Game 1 de Playoffs et la signification particulière de ce match, eux qui – on le rappelle – n’ont toujours pas offert la moindre victoire à leur public depuis leur qualification. Ou alors ce sera tout l’inverse, avec une équipe de Sacramento transcendée par l’événement. Mais une chose est d’ores et déjà certaine : ce 15 avril 2023 restera une date à part dans l’histoire de la franchise des Kings, quoi qu’il arrive sur le parquet du Golden 1 Center.

LIGHT THE BEAM !