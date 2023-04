Faisant partie des favoris à l’Est, les Sixers ouvraient le bal des Playoffs face aux Nets ce samedi. Et devant leur public, Joel Embiid et ses copains sont parfaitement rentrés dans leur postseason : victoire 121-101 avec 21 tirs primés au compteur. Allez, c’est parti pour le résumé dans les conditions du direct.

Sans surprise, la première consigne que le coach des Nets Jacque Vaughn a écrite sur son tableau c’est : “Prise à deux sur Joel Embiid à chaque fois qu’il touche la balle”. Face à la puissance du potentiel MVP de la saison 2023, les Nets ne veulent lui laisser aucune marge de manœuvre. Et ça marche, puisque Jojo est discret au scoring.

Le problème, c’est que les Sixers sanctionnent ces prises à deux en faisant très bien tourner la balle et en trouvant des ouvertures à 3-points : P.J. Tucker, Tobias Harris, Georges Niang ou encore De’Anthony Melton font ficelle du parking. Pendant une bonne partie de la première période, avec ou sans Embiid sur le terrain, les Sixers trouvent des ouvertures derrière l’arc grâce à la fluidité de leur jeu offensif (17 assists sur les 20 premiers paniers), sans oublier les paniers inscrits en transition.

Deuxième problème, les Nets galèrent à sécuriser le rebond défensif quand ils font des stops et/ou quand Philly se montre maladroit plus près du cercle. Tucker arrache notamment plusieurs ballons après des ratés de ses copains, de quoi offrir des points sur seconde chance aux Sixers.

30-25 Sixers, fin du premier quart temps. 6/12 à trois points pour eux, 9 passes décisives sur 10 tirs rentrés. Y’a une belle volonté de faire tourner le cuir, on va voir comment ça dure toute la soirée et si les gars autour de Harden-Embiid continueront à faire ficelle. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 15, 2023

Malgré tout, les Nets résistent au défi Sixers pendant une bonne partie de la première mi-temps. Brooklyn parvient à trouver des ouvertures dans la raquette de Philly, ça joue sans complexe, ça trouve un bon rythme offensif, et Day’Ron Sharpe se permet même de lâcher un énorme block sur James Harden pour booster ses copains. Mais au final, c’est surtout grâce à un homme que les Nets rivalisent avec les Sixers : Mikal Bridges.

L’enfant de Philadelphie, initialement drafté par les Sixers en 2018, fait un retour en fanfare à la maison. Après un premier quart-temps déjà bien solide, il fait un festival dans le second : 3-points en transition, dunk main gauche en pénétration, and-1, shoot mi-distance à la KD, bref c’est un bonheur pour les yeux.

Il faut attendre un gros coup de chaud de James Harden pour voir les Sixers reprendre les commandes en fin de première mi-temps. Initialement cantonné dans son rôle habituel de playmaker, le Barbu répond à Bridges en enchaînant les stepbacks (coucou Spencer Dinwiddie) et les tirs du parking. 67-58 pour Philly à la pause, un petit écart est fait.

17 points et 6 passes pour Harden à la pause. On est en 2018, les step back s’enchaînent, les caviars sont là. Son match avait pas très bien démarré, il a nourri tout le monde et finit avec un coup de chaud époque Rockets avant la pause. Old school James. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 15, 2023

Cet écart, les Sixers vont le conserver pendant le troisième quart-temps.

Joel Embiid pèse un peu plus au scoring en allant sur la ligne des lancers-francs et en trouvant la mire à 3-points, de quoi frustrer Royce O’Neale et Cie. Il est même à deux doigts de faire exploser le Wells Fargo Center sur un gros tomar malgré une grosse faute de Dorian Finney-Smith.

Philly continue également d’enchaîner les banderilles notamment quand Jojo est doublé (Harris, Tucker, Tyrese Maxey), et sanctionne en contre-attaque quand Brooklyn ne prend pas soin du ballon. Les contributions offensives de Spencer Dinwiddie et surtout Cam Johnson permettent certes aux Nets de rester au contact, mais Mikal Bridges est quelque peu oublié dans ce troisième quart (seulement un shoot tenté) alors qu’il était complètement on fire dans le second. Du coup, plus on avance, plus la puissance des Sixers semble prendre le dessus sur Brooklyn.

93-81 Sixers, fin du troisième quart temps. Philadelphie les deux mains sur le volant, Brooklyn n’abdique pas mais y’a full Sixers squad en rythme là. Harden est impeccable, Harris et Tucker aussi, Embiid et Maxey viennent de rejoindre la teuf. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 15, 2023

Ce sentiment de supériorité se confirme au début du quatrième quart. Alors qu’Embiid est sur le banc, le pivot remplaçant Paul Reed fait un festival en attaque, pour le plus grand bonheur du public de Philly qui scande son nom. Pas vraiment ce qui était prévu à la base mais c’est aussi ça la magie des Playoffs.

Les deux équipes s’échangent ensuite des gros runs, 10-0 pour Philly et 9-0 pour Brooklyn à base de shoots à 3-points, et au final ce sont les Sixers qui mettent le dernier coup de rein pour boucler la boucle. Pendant que Mikal Bridges est visé par la défense adverse et que les Nets perdent des ballons précieux, les hommes de Doc Rivers établissent un nouveau record de saison pour le plus grand nombre de 3-points marqués, et un nouveau record de franchise pour le nombre de 3-points inscrits dans un match de Playoffs (21). Un alley-oop de James Harden pour Tobias Harris permet ensuite de conclure en beauté cette première sortie convaincante des Sixers, parfait comme point d’exclamation final.

1-0 Philadelphie, rien à dire c’est du sérieux.