À la veille du début de la phase de poules des JO de Paris 2024, petit focus chiffré sur les joueurs qui participeront au tournoi olympique. Ça va parler âge et cm.

Les JO, ce sont des stars planétaires qui s’affrontent mais c’est aussi des joueurs qui brillent parfois par leur longévité ou à l’inverse leur précocité. Une légende qui est encore parmi les meilleurs à un âge où beaucoup sont déjà à la retraite, ou un jeune crack déjà si fort qu’il en impose. Sur son site, la FIBA a décidé de faire un petit article sur les âges et les tailles à ces JO de Paris 2024.

On commence niveau taille avec un Victor Wembanyama qui sera le géant de ce tournoi olympique avec ses 2m22. Il arrive assez largement en tête devant le Grec Papagianis (non il ne s’agit pas du père du Greek Freak) à 2m17 et Rudy Gobert qui finit le podium à 2m16. La raquette française en impose, espérons que ça sera aussi le cas à Lille et à Paris.

De l’autre côté, c’est le Japonais Yuki Togashi qui est le joueur le plus petit du tournoi avec 1m67. Il est suivi par son coéquipier Yuki Kawamura à 1m72 et la paire Yago Santos – Andrew Albicy à 1m78. Pas ceux qu’on attend le plus au rebond mais ce qu’ils n’auront pas en taille, ils le compenseront par leur vitesse et leur explosivité.

Niveau âge, on a là du très jeune mais aussi du très expérimenté. Même pas encore majeur (17 ans et 10 mois), Khaman Maluach fera office de jeunot officiel des JO de Paris 2024. Bilal Coulibaly arrive à la seconde place. Il fête ses 20 ans aujourd’hui, le jour de la cérémonie des JO, c’est beau.

Parmi les vieux briscards de la compétition, on trouve du beau monde avec la légende Marcelinho Huertas pour le Brésil. Passé par la NBA il y a quelques années, le meneur représente toujours la Seleção malgré ses 41 ans ! Derrière lui, on retrouve un LeBron James qui ne semble pas affecté par le temps, toujours aussi dominant alors qu’il fêtera ses 40 ans en décembre. Sur la dernière marche du podium, c’est Rudy Fernandez. Malgré ses 38 ans, le joueur du Real Madrid a toujours le vent en poupe avec la Roja (6ème JO en carrière !) et il s’agira de sa dernière compétition avant de prendre sa retraite des parquets.

Source texte : FIBA