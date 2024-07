JO Paris 2024 : LeBron James favori pour le trophée de MVP, selon la FIBA

À la veille du début de la compétition olympique, la FIBA a publié un premier classement des favoris pour le titre de MVP du tournoi. Entre chances de décrocher une médaille et niveau de domination individuelle, le numéro 1 s’appelle pour l’instant… LeBron James.

Quelle équipe remportera la médaille d’or dans quinze jours ? Si on suit les résultats des 4 dernières épreuves olympiques, la réponse commence par “Team” et termine par “USA”. Et pour être nommé meilleur joueur de la compétition, remporter le titre est un argument non-négligeable.

C’est pourquoi trois joueurs américains figurent dans le top 10 du classement MVP élaboré par la FIBA : LeBron James (1er), Stephen Curry (4e) et Anthony Edwards (10e). Le King, joueur le plus clutch et omniprésent dans la préparation des Avengers, semble faire office de candidat parfait pour la récompense dans son ultime aventure olympique. Mais dans un effectif aussi profond, Curry et Edwards sont deux joueurs parmi au moins cinq autres qui pourraient prendre feu offensivement et lui voler la vedette grâce à des statistiques énormes. Kevin Durant, MVP en titre mais de retour de blessure, n’est pas dans le classement simplement pour des raisons de santé.

Dans le haut du classement, on retrouve également les superstars qui ont une chance de médaille. Nikola Jokic (2e), Shai Gilgeous-Alexander (3e) pourraient hisser leur équipe jusque dans le dernier carré au minimum. Même en cas de défaite en finale ou en demi-finale, ces deux monstres NBA ont moins de concurrence au sein de leur équipe et une opulence statistique pourrait jouer en leur faveur.

La logique est similaire pour Giannis Antetokounmpo (6e), Victor Wembanyama (7e) et dans une moindre mesure Josh Giddey (8e), même si le risque d’une élimination plus précoce handicaperait tout dossier, quel que soit le niveau individuel. Enfin, la FIBA place deux représentants de l’Allemagne – Dennis Schroder (5e) et Franz Wagner (9) – en tant que championne du monde en titre.

Le candidat idéal est le patron d’une équipe qui a une chance de médaille. Mais si vous ne voulez pas réfléchir trop longtemps, LeBron James et Kevin Durant existent, et leur réputation parle pour eux.

