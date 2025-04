Pour en arriver jusqu’au transfert sismique de Luka Doncic le 2 février dernier, il s’est passé beaucoup de choses à Dallas durant les mois précédents. Il faut remonter jusqu’à l’été 2023 pour trouver les premières origines de ce trade historique, quand les Mavericks ont décidé de se séparer d’un certain Casey Smith.

Son nom ne vous dit peut-être rien, mais il fait partie des personnes les plus respectées dans les coulisses de la NBA.

Casey Smith est aujourd’hui dans le staff des Knicks où il occupe le rôle de patron du département médecine et santé. Arrivé à New York en 2024, il est la principale raison qui explique pourquoi l’équipe de Big Apple a connu peu de blessures cette année.

Avant de faire le bonheur des joueurs des Knicks, il faisait celui des Mavericks et en particulier de Dirk Nowitzki. La légende allemande des Mavs a travaillé avec Casey Smith pendant une grande partie de sa carrière, et les deux ont construit une relation très forte à Dallas.Pour ses grandes compétences, sa longévité aux Mavs (quasiment 20 ans) et sa proximité avec Dirk, Smith semblait presque intouchable à Dallas.

Sauf qu’à l’été 2023, un certain Nico Harrison (manager des Mavs) a décidé de s’en débarrasser.

“La raison du licenciement était que Smith était ‘trop négatif’, selon des sources qui ont interprété ce raisonnement très vague comme signifiant que Smith n’était pas assez un yes-man. ‘Il se sentait à 100% menacé par lui’, a indiqué une source à ESPN, en faisant référence aux inquiétudes d’Harrison qui pensait que la voix de Smith avait trop de poids auprès de la franchise.”

Comment le licenciement d’un préparateur physique a pu mener au transfert du visage de la franchise – Luka Doncic – un an et demi plus tard ?

Premièrement, cela a éloigné Dirk Nowitzki de la franchise de Dallas. Il fut un temps où Dirk était impliqué dans les opérations basket des Mavericks, en particulier quand Mark Cuban était encore le propriétaire majoritaire. Aujourd’hui, Nowitzki possède toujours un bureau chez les Mavs, mais il n’y met quasiment plus les pieds. L’Allemand n’a clairement pas apprécié la manière de faire de Harrison.

Ensuite, le renvoi de Casey Smith a provoqué le départ d’autres membres importants du staff médical de Dallas : Jeremy Holsopple (directeur de la performance athlétique) et Casey Spangler (kiné) notamment, à l’été 2024. Le directeur de la communication Scott Tomlin a aussi été viré. Le point commun entre ces quatre ? Ils étaient tous proches de Luka Doncic et Dirk Nowitzki.

Nico Harrison a remplacé tout ce beau monde par Johann Bilsborough (directeur de la santé des joueurs et de la performance) et Keith Belton (directeur de la performance athlétique), qui n’ont pas réussi à gagner la confiance de Luka Doncic. Peut-être pire encore, Bilsborough et Belton n’étaient jamais sur la même longueur d’onde et ont même failli en venir aux mains sur la gestion du cas Dereck Lively cette saison (victime d’une fracture de fatigue à la cheville). Un climat toxique s’est ainsi installé à Dallas, climat qui explique peut-être en partie l’accumulation des blessures durant les dernières semaines de la régulière.

Mavs GM Nico Harrison says it’s “kind of a joke” to bring up the firing of Casey Smith.

Au milieu de tout ça, la fracture entre Luka Doncic et Nico Harrison n’a cessé de s’agrandir. On rappelle que Doncic possédait son propre staff aux Mavs (provenant de l’équipe nationale slovène, et du Real Madrid), ce qui a créé des tensions au sein de la franchise. Le camp Doncic s’entendait bien avec Casey Smith et Jeremy Holsopple, mais aucune relation saine n’a pu se créer avec les nouveaux hommes d’Harrison.

Tout cela a forcément provoqué des divergences quand Luka a été touché par plusieurs blessures.

On pense tout particulièrement à celle au mollet lors du Christmas Day 2024, le dernier match de Doncic sous les couleurs des Mavericks. Ce jour-là, ça aurait chauffé entre le camp Doncic et le camp Harrison selon ESPN.

Alors que le manager des Mavs a pointé du doigt Luka pour ses kilos en trop et son manque de condition physique, le camp du Slovène a accusé le staff médical de Dallas en disant qu’une blessure au talon – contractée dix jours plus tôt contre les Warriors – aurait provoqué ce nouveau bobo au mollet, et qu’il est donc revenu trop tôt. Les deux parties ont ensuite exprimé un nouveau désaccord sur la future date de retour de Luka, qui ne rejouera évidemment plus jamais avec Dallas.

Pour boucler la boucle, l’aventure entre Nico Harrison et Luka Doncic s’est terminée sur un énième sujet de tension, le premier accusant le second de tenir “l’équipe en otage” quand ce dernier a décidé de ne pas accompagner les Mavs lors du road-trip de fin janvier / début février, une demande d’Harrison refusée par le Slovène pour des raisons de rééducation.

Ce qu’il s’est passé ensuite, vous le savez.

Sources texte : Tim MacMahon d’ESPN, Marc Stein

