Après avoir été emportés par une tempête à la fin du Game 1, les Pistons ont ce soir (1h30) l’opportunité de reprendre l’avantage du terrain sur des Knicks qui rêvent de partir dans le Michigan à 2-0. Detroit peut s’offrir une série serrée, et empêtrer New York dans un sacré bourbier.

Tenir 48 minutes

Attention à ne pas sortir la phrase de son contexte. M’enfin, vous avez compris le point. Les Pistons ne peuvent pas, et ce malgré leur inexpérience totale des Playoffs, s’écrouler comme ils l’ont fait en fin de match. un 21-0, sanction extrême infligée par des Knicks qui ont subitement élevé leur niveau mais qui ont aussi profité d’un doute installé immédiatement dans les esprits de Detroit. Il faut se renforcer dans la tête, se dire que chaque panier n’est pas une fin en soi mais l’opportunité de récupérer la balle pour répondre d’une meilleure manière.

Sans réaction collective psychologique dans les moments chauds, la série va vite tourner au vinaigre. C’est une certitude.

Compter sur les leaders

Tobias Harris ne sera pas Paul George prime tous les soirs. Cade Cunningham colle certes 21 points, mais ce n’est pas assez par rapport à son statut dans cette équipe. En Playoffs, les joueurs regardent leur leader plus qu’à n’importe quel autre moment. Jalen Duren est passé à côté de son sujet, il faut faire preuve de plus de concentration notamment dans la gestion des fautes qui doit être plus intelligente. Il en va de même pour Ausar Thompson. Là encore, expérience, expérience.

Emmener les Knicks dans le duel physique

C’est à notre sens le cauchemar de New York, ce qui ferait paniquer Tom Thibodeau. Emmener les Knicks dans un duel physique, les souiller à l’énergie et forcer les rotations. Leur imposer une défense stricte, les épuiser. Et récolter en attaque le fruit de cette stratégie. En provoquant des points gratos sur perte de balle, ce que Detroit peut potentiellement faire très bien, mais on se contentera déjà d’un mieux pour le Game 2 (21 pertes de balles au premier match, bien trop).

Rendez-vous à 1h30, du côté de la Grosse Pomme !