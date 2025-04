Rendez-vous à 4h pour la suite d’une série qui nous a déjà fait beaucoup vibrer au premier match. Les Clippers doivent impérativement récupérer l’avantage du terrain tant qu’ils le peuvent, et cela passera par perdre beaucoup moins de ballons. On retire les mouffles, et on y va.

Les pertes de balles, puisqu’on en parle

C’est la statistique sur laquelle on va appuyer dans cette preview. 20 pertes de balle au Game 1 pour les Clippers, seulement 11 pour les Nuggets. Il est impératif, pour espérer gagner, de mieux prendre soin de la balle. Laisser moins de chances de marquer, parce que l’addition est salée : 29 points à 9 en faveur de Denver sur les ballons perdus. Quand la rencontre se termine en prolongation, il y a de quoi se les bouffer en salade.

James Harden: “It was turnovers that were just unforced.”

“It was nothing they did, it was us. All us.” pic.twitter.com/5orbvoAQ2Y

Achever l’adversaire quand il le faut

L’autre raison de la victoire des Nuggets, c’est aussi car les Clippers les ont laissé en vie. Quand LA menait d’une grosse quinzaine de points, ils n’ont jamais mis ces quelques tirs supplémentaires qui auraient installé le doute dans les esprits adverses. Et à la fin, ça se paye une fois de plus cash. Cette fois, il faut faire preuve de sérieux et tuer le match dès que c’est possible.

Mieux contenir Nikola Jokic

29 points, 12 passes, 9 rebonds. Il faut trouver des solutions pour isoler Nikola Jokic, le faire naviguer loin du jeu. Mieux jouer dans les aides pour couvrir les couloirs de passe. Précieux dans la distribution, le Joker n’a pas été visuellement ultra-dominant mais termine quand même avec un gros match. Le travail est déjà honnête, mais à renforcer.

Et les Nuggets ?

Refaire le même match ? Mouais, très peu pour nous. On a aimé sur le plan du scénario hein, mais Denver doit être capable de tenir le score à domicile pour s’éviter ce genre d’exploit qui ne passera pas à chaque fois. Michael Porter Jr doit se mettre à jouer au basket, pour commencer. Et ensuite, une fois que ce sera fait, il faudra aussi penser à faire preuve de plus de sérieux, pour éviter des matchs à plus de 40 minutes pour les titulaires (contexte particulier cependant au Game 1, car il y a eu prolongation). Les cadres ne tiendront pas avec ces temps de jeu un soir sur deux.

Rendez-vous à 4h, cette nuit à Denver !