Les Hawks virent leur manager général Landry Fields !

Cela ne vous a pas échappé : les Playoffs NBA ont démarré, et les joueurs des Atlanta Hawks sont eux assis sur leur canapé. Après une nouvelle saison décevante, la franchise a décidé de se séparer de son manager général Landry Fields.

Il y a un an, Landry Fields avait le sourire, lui qui venait de récupérer le premier choix de la Draft NBA 2024. Aujourd’hui il peut postuler chez Pôle Emploi.

Comme l’indique l’insider Shams Charania (ESPN), le manager général des Hawks vient donc de se faire virer. Onsi Saleh – promu GM – va prendre sa place mais Atlanta prévoit d’engager un nouveau président des opérations basket à l’avenir.

The Atlanta Hawks have fired general manager Landry Fields. pic.twitter.com/AMGig1jJPx

— Shams Charania (@ShamsCharania) April 21, 2025

Ancien joueur des Knicks, Landry Fields est arrivé à Atlanta en octobre 2020 en tant que manager général assistant, avant d’être promu GM à l’intersaison 2022. Depuis, les Hawks de Trae Young ont participé à une campagne de Playoffs en trois ans, sans jamais sortir du ventre mou de la Conférence Est malgré l’arrivée du coach Quin Snyder.

Les Faucons ont pourtant montré des choses intéressantes en première partie de saison 2024-25, enchaînant plusieurs séries de victoires pour avoir un bilan positif à mi-parcours (22 victoires – 19 défaites), avec en prime une participation au Final Four du In-Season Tournament. L’arrivée de Dyson Daniels (en échange de Dejounte Murray) aux côtés d’Ice Trae a été un pari plus que réussi, le choix de Zaccharie Risacher à la Draft a aussi été payant, tandis que la superbe progression de Jalen Johnson (drafté en 2021, 20e position) augmentait immédiatement le plafond d’Atlanta.

La blessure de ce dernier a néanmoins plombé les Hawks durant la deuxième partie de saison et ils sont rapidement redevenus les Hawks, à savoir l’équipe irrégulière par excellence. On rappelle aussi que Landry Fields a transféré à la deadline Bogdan Bogdanovic et De’Andre Hunter contre Terance Mann, Caris LeVert, Georges Niang, un peu de capital draft et de la flexibilité financière. Atlanta a fini la saison avec 40 victoires pour 42 défaites, avant de tomber deux fois de suite au Play-In Tournament.

Landry Fields dehors, on va surveiller de près qui va prendre les commandes des Hawks, et l’impact que ça aura sur le projet d’Atlanta et notamment l’avenir de Trae Young.

Les Hawks viennent donc d’engager une boite de conseil / stratégie pour recruter leur nouveau président des opérations basket… et ils en profitent pour virer Landry Fields.

C’est quoi encore ce merdier ? pic.twitter.com/OwF4MHUHex

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 21, 2025

Landry Fields était notamment l’homme derrière le choix Zaccharie Risacher en numéro 1 de la Draft 2025, ainsi que l’excellente prolongation de Jalen Johnson (150 millions sur 5 ans).

Je sais pas ce qui se trame en coulisses mais y’a une couillasse dans le pâté.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 21, 2025

Sources texte : Shams Charania / Hawks