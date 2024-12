6 victoires de suite pour Atlanta : l’heure de prendre les Hawks au sérieux ?

Équipe irrégulière par excellence ces dernières saisons, les Hawks viennent d’enchaîner une sixième victoire consécutive face aux Lakers vendredi soir. Peut-on enfin prendre Atlanta au sérieux ?

Six victoires de suite en saison régulière, ce n’était pas arrivé depuis le début de l’année 2022 pour les Faucons. Autant dire que ça remonte un peu.

Depuis leur qualification surprise en Finales de Conférence 2021, les Hawks ont fait partie des équipes les plus décevantes de toute la NBA. Capables de rivaliser avec les meilleurs dans un bon soir, et de perdre contre des équipes qui tankent le lendemain, Atlanta est devenu synonyme de ventre mou dans la Conférence Est. Impossible donc de prendre les Hawks au sérieux tellement ils symbolisaient l’irrégularité.

Mais aujourd’hui, on a l’impression qu’il y a quelque chose de différent qui se dégage d’Atlanta.

HAWKS ARE ON A 6 GAME WIN STREAK AND THEY ARE 13-11 pic.twitter.com/o1UHKkkBfw

— HawksMuse (@MuseHawk) December 7, 2024

Cleveland par deux fois, Charlotte, New Orleans, Milwaukee et donc les Lakers, tous sont tombés face à ces Hawks new look. Des Hawks qui ont aujourd’hui trouvé un équilibre hyper intéressant des deux côtés du terrain.

L’arrivée de Dyson Daniels cet été en échange de Dejounte Murray fait déjà partie des meilleurs coups de l’intersaison. Avec sa défense calibre First Team All-Defense, et un rôle de connecteur en attaque, il est le coéquipier parfait de Trae Young sur le backcourt.

Sa présence associée à celle de l’excellent Jalen Johnson sur les ailes, et même Zaccharie Risacher, donne un vrai potentiel défensif aux Hawks. Potentiel qu’on est en train de voir éclore même s’il reste une belle marge de progression. C’est long, c’est actif, c’est athlétique, et ça peut provoquer une ribambelle de turnovers (deuxième meilleure équipe aux interceptions avec 10,2 par match) pour ensuite galoper en transition.

Defense to Offense TIMES 2 pic.twitter.com/ApLV5ze5Jq

— Atlanta HaWWWWWWks (@ATLHawks) December 5, 2024

Offensivement, Trae Young réalise tout simplement sa meilleure saison en matière de playmaking, comme on l’a vu hier soir à travers sa masterclass face aux Lakers (31 points, 20 passes). Le meilleur passeur NBA cette saison – 12,3 caviars de moyenne – régale ses coéquipiers avant même de penser à scorer. Demandez donc à Zaccharie Risacher à quel point ça peut être kiffant de jouer avec Ice Trae quand on sait bien bouger sans ballon.

En plus de ça, il y a des playmakers de second plan qui permettent à tout le collectif de bien tourner en attaque, sans être trop dépendant de Young : on parlait de Daniels et de son rôle de connecteur, mais c’est surtout Jalen Johnson qui continue de montrer de gros progrès à la passe (5,5 cette année, 3,6 l’an dernier).

Possédant la deuxième pace de la NBA, les Hawks sont aussi la deuxième équipe qui distribue le plus de passes décisives (30,2 par match) dans la Ligue cette saison. Bref, ça joue avec beaucoup de rythme, la balle bouge, et tout le monde participe à la fête. Regardez juste les stats du banc au cours de la série de six victoires de suite :

Bench points, ATL vs. opponent during the Hawks’ six-game winning streak:

62-28

50-28

47-37

52-29

50-31

65-17https://t.co/zWNurbFTnZ

— Kevin Chouinard (@KLChouinard) December 7, 2024

Entre le bon retour de Bogdan Bogdanovic, les très belles perfs de De’Andre Hunter en sortie de banc, et les coups de boost habituels apportés par Onyeka Okongwu en relais de Clint Capela, les Hawks sont deep ! La profondeur est très intéressante et la grosse production du banc (54,3 points de moyenne sur les six victoires, 1er en NBA) permet aux Hawks de connaître peu de temps faibles au cours des 48 minutes d’un match. Même le petit Kobe Bufkin commence à faire son trou grâce notamment à sa défense.

Vous l’avez compris, il y a beaucoup de choses positives qui nous laissent penser que ces Hawks sont (enfin) une équipe sérieuse. Atlanta a pris place dans le Top 5 de l’Est avec un bilan positif (13 victoires – 11 défaites), bilan qu’il faudra confirmer dans les semaines à venir. Les Hawks doivent rencontrer Denver, New York, San Antonio, Memphis et Minnesota d’ici Noël.

De vrais challenges pour les hommes de Quin Snyder, mais des challenges qu’ils semblent pouvoir relever !

Source stats : NBA.com