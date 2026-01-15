Jour un peu spécial pour les fans européens de NBA, puisque la Ligue se déplace à Berlin ce jeudi pour une rencontre opposant le Magic aux Grizzlies (20h). Plus tard, dans la nuit, les Rockets affronteront le Thunder pour un choc de l’Ouest. Par ici le programme NBA.

Le programme NBA du soir

20h : Magic – Grizzlies

1h : Pistons – Suns

1h30 : Heat – Celtics

1h30 : Rockets – Thunder

2h : Spurs – Bucks

2h30 : Mavericks – Jazz

4h : Blazers – Hawks

4h : Warriors – Knicks

4h30 : Lakers – Hornets

Les affiches à ne pas rater : Magic – Grizzlies et Rockets – Thunder

Ce n’est pas l’affiche du siècle mais on ne va pas cracher sur un match NBA à 20h en pleine semaine. Le Magic sera un peu comme à la maison à Berlin, Orlando ayant trois joueurs allemands dans son effectif (Tristan Da Silva, Franz et Moe Wagner). Franz Wagner – forfait les 16 derniers matchs – devrait faire son grand retour devant son public. Par contre, pas de Ja Morant (la tête ailleurs) ce soir côté Grizzlies, de quoi faire retomber un peu la hype…

It’s GAME DAY in Berlin 🇩🇪

Franz Wagner makes his return to the floor in his home nation of Germany as the Magic take on Jaren Jackson Jr. and the Grizzlies in the first-ever NBA regular season game in Berlin!

Don’t miss the NBA Berlin Game 2026 presented by Tissot today at… pic.twitter.com/zVldV9Rnlb

— NBA (@NBA) January 15, 2026

Dans la nuit, on aura droit à une grosse affiche bien physique, bien rugueuse, bien chaude entre les Rockets et le Thunder. On se souvient de l’énorme match entre les deux équipes lors de l’Opening Night à Oklahoma City, on espère avoir un spectacle similaire à Houston.

Les Français en lice

Sidy Cissoko et Rayan Rupert (Blazers) face à Atlanta, sans Zaccharie Risacher.

Moussa Diabaté et Tidjane Salaün (Hornets) face à LeBron James, Luka Doncic et les Lakers.

Pacôme Dadiet, Mo Diawara et Guerschon Yabusele (Knicks) à Golden State.

Ousmane Dieng (Thunder) face aux Rockets.

Victor Wembanyama (Spurs) face à Giannis Antetokounmpo.

L’injury report pour les matchs de ce soir, c’est juste ici