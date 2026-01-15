Jonathan Kuminga demande son transfert des Warriors !

Enfin, sans doute l’épilogue prochain d’un dossier qui n’a que trop duré. Jonathan Kuminga, éligible à un transfert à partir de ce jeudi, a officiellement formulé sa demande aux Warriors, selon Shams Charania. Le joueur n’était plus dans les plans de Steve Kerr depuis un moment.

Mais où ira donc Jonathan Kuminga ? Joueur des Warriors déjà indésirable cet été, mais qui n’était pas parti faute de solution viable trouvée par la direction de la franchise, va donc quitter très probablement la Californie cet hiver. D’abord beaucoup utilisé par Steve Kerr en début de saison, il n’a pas joué du tout durant les 13 dernières rencontres de la franchise.

Golden State’s Jonathan Kuminga has demanded a trade away from the Warriors as he becomes eligible to be moved Thursday, sources tell ESPN.

Sous contrat fraîchement signé (à contrecoeur par le joueur) de 22,5 millions par an sur deux années dont la dernière en option, il faudra que les Warriors se dépêchent de trouver un partenaire d’échange, eux qui ont déjà ratissé le marché des transferts depuis plusieurs semaines au sujet de leur ailier. Pour rappel, l’été passé a été un véritable casse-tête pour Mike Dunleavy Jr, qui n’a pas réussi à trouver de partenaire pour un trade.

Bon, c’est pas vraiment une surprise hein.

Selon ESPN, Golden State recherche des contrats expirants en échange de Kuminga, à moins qu’une opportunité inespérée se présente, auquel cas des picks de Draft pourraient être attachés. Peut-être qu’on peut lier l’utile à l’agréable, en allant chercher Nikola Vucevic à Chicago, dont le contrat se termine cet été ?

Les Kings et les Mavericks sont aussi mentionnés dans les propos d’ESPN, mais certains joueurs visés par les Warriors durant un temps (Michael Porter Jr, Trey Murphy notamment) ne sont plus des priorités. Il reste désormais quelques semaines à San Francisco pour clôturer le dossier.