Anfernee Simons (39 points) et les Celtics renversent le Heat !

Miami semblait bien parti, à domicile, face à Boston, mais Anfernee Simons en a décidé autrement. En inscrivant 39 points en sortie de banc, l’arrière des Celtics a renversé le match et offert une belle victoire aux siens (119-114).

Le Heat a réalisé un début de match absolument canon. 27 à 9 en 7 minutes derrière un trio Bam Adebayo – Andrew Wiggins – Tyler Herro en pleine réussite derrière la ligne à 3-points. Mais lorsque les remplaçants ont fait leur entrée sur le terrain, la tendance s’est inversée.

Anfernee Simons et Luka Garza, bien épaulés par une défense toujours aussi étouffante de Jordan Walsh ont ramené les leurs avant que les titulaires ne se refassent à nouveau distancés. À la mi-temps, Miami mène encore de 10 points.

Joe Mazzulla est un des meilleurs coachs de NBA et en voyant le scénario du soir responsabilise encore plus sa second unit en deuxième mi-temps. Un choix payant, notamment du fait de la grande soirée de l’ancien meneur de jeu des Portland Trail Blazers.

Anfernee Simons trouve de l’adresse de loin comme à mi-distance et parviendra, plus tard, à sceller le résultat de la rencontre avec des lancers-francs pleins de sang-froid. Il a terminé avec 39 points, 4 rebonds, 4 passes décisives et 1 interception à 13/28 au tir, 7/16 de loin et 6/6 sur la ligne.

Une performance inattendue au vu de son début de saison compliqué, mais qui doit faire très plaisir au Front-Office de Boston. Ant est dans toutes les rumeurs de transferts et ce match va peut-être faire remonter sa cote à moins d’un mois de la Trade Deadline…