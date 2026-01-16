Que le score est flatteur pour Milwaukee. Les Spurs ont roulé sur les Bucks avant qu’ils ne reviennent, un peu, dans un long money-time (119-101). Victor Wembanyama a montré l’exemple en marchant sur deux quarts-temps, 22 points en 21 minutes.

La rencontre a commencé par une grande frayeur pour Victor Wembanyama et les San Antonio Spurs. Après 3 minutes et 2 fautes personnelles, le Français se cogne le genou contre celui de Giannis Antetokounmpo et regagne les vestiaires pendant de longues minutes.

Pendant ce temps-là, le Grec commence son chantier et inscrit 14 des 17 premiers points des Bucks (avec une passe décisive) et à la fin du premier-quart-temps, les Éperons ne mènent « que » 31 à 27.

Mais l’Alien revient au début de la deuxième reprise et commence immédiatement à dominer. Sur un contre à deux mains suivi de deux tirs à 3-points, il ponctue un run de 19 à 0 des siens ; le match semble déjà plié !

Au retour des vestiaires, l’adresse à longue distance de Victor Wembanyama est toujours là et un fadeaway improbable brise définitivement tous les espoirs de Giannis Antetokounmpo.

À la fin du troisième quart-temps (remporté 40 à 16), les Spurs mènent 106 à 69 et les titulaires ne reverront plus le terrain. Wemby termine donc sa partie avec 22 points en 21 minutes, 10 rebonds, 2 contres et 1 passe décisive à 7/12 au tir, 5/6 de loin et 3/3 aux lancers.

Les Milwaukee Bucks continuent eux de s’enfoncer dans les profondeurs de la Conférence Est et Doc Rivers semble sans solution. Les affrontements face aux San Antonio Spurs étaient, il y a encore 18 mois, des événements à ne pas manquer. Désormais, les deux équipes ne jouent plus dans la même cour.