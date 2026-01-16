Les Warriors font exploser les Knicks dans le troisième quart-temps (126-113)

Les Golden State Warriors se sont payés un soir de nostalgie. Contre les New York Knicks, ils ont fait leur spéciale de l’époque de la dynastie, à savoir un très bon troisième quart-temps pour faire exploser les équipes adverses. Victoire 126 à 113.

Pendant une mi-temps, la rencontre entre les Golden State Warriors et les New York Knicks était extrêmement serrée. Les deux équipes s’échangeaient la tête et Jimmy Butler répondait régulièrement à son ancien coéquipier Karl-Anthony Towns (9 points et 10 rebonds à la pause).

Mais la facteur X de ce match s’appelait Moses Moody. L’ailier a allumé toute la soirée derrière l’arc (21 points à 7-9 de loin) et notamment dans le troisième quart-temps, lorsque Stephen Curry et lui ont fait exploser la défense des Knicks. 37-28 en 12 minutes, la différence était faite.

Stephen Curry adroit à distance qui participe à un run des Warriors dans le troisième quart-temps…

Nostalgie quand tu nous tiens. 🥰 pic.twitter.com/UBMmRvXXNt

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 16, 2026

Lors des 12 dernières minutes, les Warriors ont surfé sur cette belle vague pour encore augmenter leur avance et ne laisser aucune chance à leurs adversaires du soir. Ils se sont finalement imposés 126 à 113 et ont parfaitement profité de l’absence de Jalen Brunson.

Un autre homme important de la rencontre était Draymond Green, mais pas grâce à sa performance sportive. L’ailier-fort s’est illustré en refusant un lay-up ouvert, en faisant un câlin à Mike Brown en plein match, en faisant une énorme faute sur Karl-Anthony Towns et en célébrant comme un fou lors du lancer-franc raté de ce dernier. Du Draymond Green tout craché en somme…

La faute très, très moche de Draymond Green sur Karl-Anthony Towns… 😶‍🌫️pic.twitter.com/vO1vLaav33

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 16, 2026

Quatrième victoire en cinq matchs pour Golden State et le calendrier à suivre pourrait bien leur permettre de continuer à enchaîner les succès. Les hommes de Steve Kerr recevront, à la suite, les Hornets, le Heat et les Raptors. De quoi revenir dans la Course au Top 6 à l’Ouest ?