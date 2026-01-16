La nuit des Français en NBA : Noah Penda se montre à Berlin

Belle nuit pour les joueurs français de NBA. Mais celui qui a vécu la soirée la plus particulière, c’est sans doute Noah Penda. L’ailier a disputé son premier « global game » à Berlin et a montré à quel point il pouvait avoir de l’impact sur son équipe du Magic.

Les résultats de la nuit :

Magic – Grizzlies : 118-111 (stats)

– Grizzlies : 118-111 (stats) Pistons – Suns : 108-105 (stats)

– Suns : 108-105 (stats) Heat – Celtics : 114-119 (stats)

: 114-119 (stats) Rockets – Thunder : 91-111 (stats)

: 91-111 (stats) Spurs – Bucks : 119-101 (stats)

– Bucks : 119-101 (stats) Mavericks – Jazz : 144-122 (stats)

– Jazz : 144-122 (stats) Blazers – Hawks : 117-101 (stats)

– Hawks : 117-101 (stats) Warriors – Knicks : 126-113 (stats)

– Knicks : 126-113 (stats) Lakers – Hornets : 117-135 (stats)

Noah Penda

Berlin oblige, Noah Penda a laissé sa place de titulaire à Franz Wagner pour son retour, quelques minutes à Tristan Da Sliva aussi. Mais Jamahl Mosley ne peut se permettre de le laisser moins de 18 minutes sur le terrain. Le Français a participé au retour des siens dans le premier quart-temps avant d’être clutch en fin de match. 9 points, 5 rebonds, 2 passes décisives et 1 contre à 3/6 au tir, 1/3 de loin et 2/2 aux lancers.

Le match de Noah Penda en images 🇫🇷

9 PTS, 5 REB, 2 AST, 1 BLK

Ousmane Dieng

3 minutes dans le garbage time face aux Rockets pour l’ailier. 2 rebonds, 2 passes décisives et 2 tirs manqués (dont 1 de loin).

Victor Wembanyama

Soirée mouvementée mais de qualité pour Wemby. Il est retourné aux vestiaires après 3 minutes et un choc au genou, puis est revenu au début du deuxième quart-temps, a dominé pendant 24 minutes, avant de laisser sa place aux remplaçants des Spurs pour un long garbage-time dans la dernière reprise. Wemby a terminé sa partie avec 22 points en 21 minutes, 10 rebonds, 2 contres et 1 passe décisive à 7/12 au tir, 5/6 de loin et 3/3 aux lancers.

Sidy Cissoko

Le Français était toujours titulaire cette nuit, malgré le retour de Jerami Grant. Il a été plutôt bon, notamment défensivement et a compilé 6 points, 3 rebonds, 1 passe décisive et 1 interception à 2/7 au tir dont 2/5 à 3-points.

Rayan Rupert

Un des meilleurs matchs de la carrière de l’ailier tricolore ! Avec Sharon Sharpe, il a été le grand artisan de la victoire des Blazers face aux Hawks avec 13 points en 16 minutes, mais aussi 3 rebonds, 3 interceptions et 2 passes décisives à 5/7 au tir et 3/4 de loin. Un très beau +/- de +22 dans une victoire de 16 points avec ce court temps de jeu et un buzzer-beater dans le troisième quart-temps.

Mais oui Rayan Rupert !!!

Mohamed Diawara

Une minute pour un tir à 3-points manqué.

Guerschon Yabusele

Quatre minutes pour un rebond et deux tirs manqués dont un à 3-points.

Pacôme Dadiet

Une minute pour 2 points à 1/1 au tir.

Moussa Diabaté

Performance solide de Moussa Diabaté face aux Lakers quoiqu’un petit peu en dessous de ses standards avec 8 points, 6 rebonds et 2 passes décisives à 4/5 au tir.

