La nuit des Français en NBA : Noah Penda se montre à Berlin
Le 16 janv. 2026 à 06:53 par Robin Wolff
Belle nuit pour les joueurs français de NBA. Mais celui qui a vécu la soirée la plus particulière, c’est sans doute Noah Penda. L’ailier a disputé son premier « global game » à Berlin et a montré à quel point il pouvait avoir de l’impact sur son équipe du Magic.
Les résultats de la nuit :
- Magic – Grizzlies : 118-111 (stats)
- Pistons – Suns : 108-105 (stats)
- Heat – Celtics : 114-119 (stats)
- Rockets – Thunder : 91-111 (stats)
- Spurs – Bucks : 119-101 (stats)
- Mavericks – Jazz : 144-122 (stats)
- Blazers – Hawks : 117-101 (stats)
- Warriors – Knicks : 126-113 (stats)
- Lakers – Hornets : 117-135 (stats)
Noah Penda
Berlin oblige, Noah Penda a laissé sa place de titulaire à Franz Wagner pour son retour, quelques minutes à Tristan Da Sliva aussi. Mais Jamahl Mosley ne peut se permettre de le laisser moins de 18 minutes sur le terrain. Le Français a participé au retour des siens dans le premier quart-temps avant d’être clutch en fin de match. 9 points, 5 rebonds, 2 passes décisives et 1 contre à 3/6 au tir, 1/3 de loin et 2/2 aux lancers.
Le match de Noah Penda en images 🇫🇷
9 PTS, 5 REB, 2 AST, 1 BLK
Victoire du @OrlandoMagic ! pic.twitter.com/VdfSBR2Cav
— Prime Video Sport France (@PVSportFR) January 15, 2026
Ousmane Dieng
3 minutes dans le garbage time face aux Rockets pour l’ailier. 2 rebonds, 2 passes décisives et 2 tirs manqués (dont 1 de loin).
Victor Wembanyama
Soirée mouvementée mais de qualité pour Wemby. Il est retourné aux vestiaires après 3 minutes et un choc au genou, puis est revenu au début du deuxième quart-temps, a dominé pendant 24 minutes, avant de laisser sa place aux remplaçants des Spurs pour un long garbage-time dans la dernière reprise. Wemby a terminé sa partie avec 22 points en 21 minutes, 10 rebonds, 2 contres et 1 passe décisive à 7/12 au tir, 5/6 de loin et 3/3 aux lancers.
Les highlights des 22 points (en deux quarts-temps) de Victor Wembanyama cette nuit face aux Bucks. pic.twitter.com/dTUWdTgl3h
— TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 16, 2026
Sidy Cissoko
Le Français était toujours titulaire cette nuit, malgré le retour de Jerami Grant. Il a été plutôt bon, notamment défensivement et a compilé 6 points, 3 rebonds, 1 passe décisive et 1 interception à 2/7 au tir dont 2/5 à 3-points.
Rayan Rupert
Un des meilleurs matchs de la carrière de l’ailier tricolore ! Avec Sharon Sharpe, il a été le grand artisan de la victoire des Blazers face aux Hawks avec 13 points en 16 minutes, mais aussi 3 rebonds, 3 interceptions et 2 passes décisives à 5/7 au tir et 3/4 de loin. Un très beau +/- de +22 dans une victoire de 16 points avec ce court temps de jeu et un buzzer-beater dans le troisième quart-temps.
Mais oui Rayan Rupert !!!
Le tir au buzzer du troisième quart-temps et la célébration qui va avec. 🗣️🙌pic.twitter.com/oDG7dwpY95
— TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 16, 2026
Mohamed Diawara
Une minute pour un tir à 3-points manqué.
Guerschon Yabusele
Quatre minutes pour un rebond et deux tirs manqués dont un à 3-points.
Pacôme Dadiet
Une minute pour 2 points à 1/1 au tir.
Moussa Diabaté
Performance solide de Moussa Diabaté face aux Lakers quoiqu’un petit peu en dessous de ses standards avec 8 points, 6 rebonds et 2 passes décisives à 4/5 au tir.
Le programme de ce soir :
- 1h : Pacers – Pelicans
- 1h : Sixers – Cavaliers
- 1h30 : Nets (Nolan Traoré) – Bulls
- 1h30 : Raptors – Clippers (Nicolas Batum)
- 3h30 : Rockets – Wolves (Rudy Gobert, Joan Beringer)
- 4h : Kings (Maxime Raynaud) – Wizards (Alexandre Sarr, Bilal Coulibaly est blessé)