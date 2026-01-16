TrashTalk Actu NBA & Basket au quotidien
Calendrier NBA
Los Angeles LakersLAKERSHORNETSNews NBARésumé de la nuit

Résumé NBA de la nuit : les Lakers chutent à domicile face aux Hornets

Le 16 janv. 2026 à 07:03 par Robin Wolff

Luka Doncic LeBron James Lakers 7 mars 2025
Source image : YouTube

Nuit intense de NBA avec 9 matchs au programme qui ont commencé à Berlin et se sont terminés à Los Angeles. Le meilleur n’a d’ailleurs pas été pour la fin avec cette défaite crade des Lakers face aux Hornets.

Les résultats de la nuit :

  • Magic – Grizzlies : 118-111 (stats)
  • Pistons – Suns : 108-105 (stats)
  • Heat – Celtics : 114-119 (stats)
  • Rockets – Thunder : 91-111 (stats)
  • Spurs – Bucks : 119-101 (stats)
  • Mavericks – Jazz : 144-122 (stats)
  • Blazers – Hawks : 117-101 (stats)
  • Warriors – Knicks : 126-113 (stats)
  • Lakers – Hornets : 117-135 (stats)

Ce qu’il faut retenir :

Le highlight de la nuit :

ANTHONY BLACK AU-DESSUS DE 4 DÉFENSEURS 🤯🤯🤯🤯pic.twitter.com/Npml5yIoU2

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 15, 2026

Les classements NBA :

JUSTE ICI !

Les résultats en TTFL :

À retrouver sur le compte du Lab

Le programme de ce soir :

  • 1h : Pacers – Pelicans
  • 1h : Sixers – Cavaliers
  • 1h30 : Nets – Bulls
  • 1h30 : Raptors – Clippers
  • 3h30 : Rockets – Wolves
  • 4h : Kings – Wizards
Tags : charlotte hornets, los angeles lakers, Résumé de la nuit en NBA
Voir toutes les News
Encart Home Page Le Shop TrashTalk septembre 2023