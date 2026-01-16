Résumé NBA de la nuit : les Lakers chutent à domicile face aux Hornets
Le 16 janv. 2026 à 07:03 par Robin Wolff
Nuit intense de NBA avec 9 matchs au programme qui ont commencé à Berlin et se sont terminés à Los Angeles. Le meilleur n’a d’ailleurs pas été pour la fin avec cette défaite crade des Lakers face aux Hornets.
Les résultats de la nuit :
- Magic – Grizzlies : 118-111 (stats)
- Pistons – Suns : 108-105 (stats)
- Heat – Celtics : 114-119 (stats)
- Rockets – Thunder : 91-111 (stats)
- Spurs – Bucks : 119-101 (stats)
- Mavericks – Jazz : 144-122 (stats)
- Blazers – Hawks : 117-101 (stats)
- Warriors – Knicks : 126-113 (stats)
- Lakers – Hornets : 117-135 (stats)
Ce qu’il faut retenir :
- Orlando a fait un magnifique retour devant le public des frères Wagner. Noah Penda a été très bon et Anthony Black s’est offert le dunk de l’année. Soirée réussie pour la NBA à Berlin.
- Les Suns ont mené presque tout le match face aux Pistons malgré l’absence de Devin Booker. Mais ont craqué dans le money-time et notamment Dillon Brooks, exclu pour 6 fautes.
- Encore un retour à Miami avec celui des Celtics, portés par 39 points d’Anfernee Simons.
- Il y a eu match pendant deux quarts-temps et demi entre le Thunder et les Rockets, mais cette rencontre très physique a fini par essorer Houston. Chet Holmgren a été énorme au début de match avant que Shai Gilgeous-Alexander ne prenne le relais.
- Victor Wembanyama est sorti lors du premier quart-temps pour un choc au genou. Mais à son retour au début du deuxième, la machine Spurs s’est mise en route et les Bucks ont complètement explosé en vol.
- Démonstration offensive des Mavericks face au Jazz. Belle soirée pour Klay Thompson (26 points) qui est devenu le quatrième shooteur à 3-points le plus prolifique de tous les temps en NBA.
- Les Portland Trail Blazers ont été solides face aux Atlanta Hawks. Rayan Rupert a fait une de ses meilleures performances en NBA.
- Les Golden State Warriors, et notamment Moses Moody, ont fait exploser la défense des New York Knicks dans le troisième quart-temps. Un scénario classique dans la région ces dernières années.
- Malgré un bon Luka Doncic (sorti un temps du terrain pour une blessure au bas du dos), les Lakers se sont inclinés assez largement face aux Hornets à domicile. Il va y avoir des changements à la Trade Deadline…
Le highlight de la nuit :
ANTHONY BLACK AU-DESSUS DE 4 DÉFENSEURS 🤯🤯🤯🤯pic.twitter.com/Npml5yIoU2
— TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 15, 2026
Les classements NBA :
Les résultats en TTFL :
À retrouver sur le compte du Lab
Le programme de ce soir :
- 1h : Pacers – Pelicans
- 1h : Sixers – Cavaliers
- 1h30 : Nets – Bulls
- 1h30 : Raptors – Clippers
- 3h30 : Rockets – Wolves
- 4h : Kings – Wizards