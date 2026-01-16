L’action a fait le tour des réseaux sociaux hier soir : en contre-attaque, Anthony Black a lâché un poster dunk monstrueux face à quatre défenseurs des Grizzlies. Voici sa réaction quand il a vu le ralenti après la rencontre.

“I thought I was by myself!” 😤🤯

Anthony Black watches back his INSANE dunk from tonight for the first time with Mark Phillips! https://t.co/hZtVIytjb7 pic.twitter.com/WhydG01QUq

— NBA (@NBA) January 15, 2026

« Je n’avais pas sauté aussi haut depuis que j’étais à Duncanville (lycée, ndlr.) » a déclaré Anthony Black. « Je ne me suis pas rendu compte qu’il y avait autant de gens autour de moi. Je pensais que j’étais tout seul. »

Cette action exceptionnelle, en plus de ses 26 points et 7 passes hier, symbolise parfaitement l’ascension du jeune meneur du Magic ces dernières semaines.

Alors qu’Orlando a dû faire avec les blessures de Paolo Banchero, Franz Wagner ou encore Jalen Suggs (toujours à l’infirmerie), Anthony Black a pris une nouvelle dimension depuis fin novembre : 19 points, 5 rebonds, 5 passes et 1 interception de moyenne sur la dernière vingtaine de matchs, à plus de 46% au tir dont 37% à 3-points.

Sélectionné en sixième choix de la Draft 2023, le jeune guard de 21 ans profite aujourd’hui de ses titularisations pour montrer son plein potentiel, renforçant ainsi une équipe d’Orlando qui vise les étoiles cette saison.