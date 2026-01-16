La défaite face au Thunder a poussé Victor Wembanyama à se raser le crâne

En compagnie de son coéquipier Keldon Johnson, Victor Wembanyama a décidé de se raser la tête en milieu de semaine. La grosse défaite face au Thunder serait à l’origine de cette décision capillaire radicale.

« J’imagine que des mauvaises choses arrivent quand tu perds contre le Thunder. Après être revenus d’OKC, ils sont montés dans la voiture de Vic et se sont rasés la tête. »

C’est ce qu’a déclaré le meneur des Spurs De’Aaron Fox, quand il a tenté d’expliquer pourquoi Victor Wembanyama et Keldon Johnson ont décidé de devenir chauves. Pour rappel, San Antonio avait pris vingt points dans les dents à Oklahoma City (119-98), en antenne nationale, pour une quatrième défaite en six matchs. Alors il fallait faire quelque chose pour arrêter cette mauvaise dynamique.

Une version confirmée par Victor lui-même.

Victor Wembanyama à propos de sa nouvelle coupe de cheveux :

« J’y pensais depuis un moment, et le fait que Keldon (Johnson) veuille le faire aussi m’a convaincu. Je sentais qu’il fallait se décider rapidement, car on commençait à perdre un petit peu. »pic.twitter.com/ppvKUlgkz0

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 16, 2026

L’électrochoc espéré a visiblement fait son effet, les Spurs s’imposant largement face aux Bucks cette nuit.

Cet épisode insolite est symbolique de la bonne ambiance qui règne au sein du vestiaire des Spurs, malgré les résultats très mitigés de ce mois de janvier. Victor Wembanyama et Keldon Johnson sont particulièrement proches, on se rappelle d’ailleurs de cette séquence en début de saison quand le premier avait demandé au second de répondre à une question… en français après un match. Désormais, ils sont unis par les liens du rasoir.

« Vic a été bon. Sans mentir, il a mis à peine trois minutes (à tout couper). Boom, boom, boom, et c’était fini. De mon côté j’ai mis plus de temps. J’ai dû faire attention parce qu’il a pris un coup sur la tête et avait une bosse. » – Keldon Johnson

Pour Wemby, ce look n’est pas nouveau puisqu’il s’était déjà rasé la tête lors de sa retraite spirituelle en Chine, durant l’intersaison. Pour Keldon par contre, c’est une autre histoire : « J’ai froid à la tête, j’essaye de garder mon bonnet ».

Légendez cette photo 👇

📸 : @spurs pic.twitter.com/KFB9o9GHAe

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 16, 2026

Sources déclarations : L’Équipe, The Athletic