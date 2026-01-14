Le Thunder tient sa victoire contre les Spurs, enfin ! (119-98)

Une rencontre plus qu’attendue entre le champion en titre et sa bête noire cette saison. Les Spurs se déplaçaient cette nuit à Oklahoma City pour sweeper le Thunder sur la saison régulière, mais ils sont tombés sur une fière résistance. Une deuxième mi-temps à sens unique permet à OKC de tenir son succès !

On a attendu ce match, entre deux équipes qui ont été érigées en grandes rivales depuis le début de saison, une rivalité jusqu’ici à sens unique. Les Spurs par trois fois, sans grande bavure. Des blessures ici et là entre temps, notamment pour Victor Wembanyama, qui jouait toujours cette nuit avec une restriction de minutes. Et surtout, des Spurs à 5 défaites sur les 9 derniers matchs, pas au mieux dans l’enchaînement.

Côté Thunder, tous les voyants étaient au vert. Isaiah Hartenstein était absent, mais pas grand chose de plus à signaler de notable. Et ce match ? Une première mi-temps serrée, avec deux équipes qui se répondent sans flancher. Les Spurs veulent préserver leur invincibilité contre l’équipe désignée par la ligue comme celle à abattre.

Pourtant, la deuxième mi-temps, et notamment le 3e quart-temps, sera celle de la démonstration. Celle d’un Thunder concentré, qui verrouille son adversaire en défense, utilise ses forces en attaque pour prendre le large. Shai Gilgeous-Alexander termine à 34 points, Jalen Williams plante lui 20 points. 40-24 à l’issue du 3e quart-temps, match terminé.

Victor Wembanyama a lui inscrit 17 points, 7 rebonds, 1 passe, 1 contre à 7/15 au tir. Toujours dans la tête d’un Chet Holmgren bien discret offensivement (8 points, 10 rebonds, 3 contres à 1/4 au tir). Toutefois, son effort au rebond et au contre a été particulièrement apprécié.

Belle prestation au global du Thunder, et si on ne retiendra pas ce match comme celui de l’adresse extérieure (35% chez les Spurs, 37% côté OKC), il sera sans doute un catalyseur de confiance pour le champion en titre. Les Spurs doivent désormais recevoir les Bucks ce jeudi, une équipe au fond du seau. Victoire obligatoire !