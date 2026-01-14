Au terme d’une rencontre à sens unique, les Wolves ont fracassé les Bucks à Milwaukee, 106-139. Cela sans Anthony Edwards ni Rudy Gobert… mais avec un Joan Beringer plus qu’intéressant. Côté Daims, on semble avoir atteint le point de non retour avec Doc Rivers. En tout cas, on l’espère pour eux.

Giannis Antetokounmpo qui hue son propre public, un Doc Rivers complètement dépassé et des joueurs au répondant absent. Voilà les ingrédients majeurs de cette soirée cauchemar à Milwaukee. Les Bucks avaient pourtant un beau coup à jouer, avec des Wolves sans Anthony Edwards ni Rudy Gobert. Le premier pour du repos suite à des douleurs au pied, le second pour purger une suspension en raison de ses fautes flagrantes trop nombreuses.

Joan Beringer 🥰🥰🥰

13 points, 4 rebonds et 8000 volts d’intensité sur chaque action.

En gros, il y avait la place. Mais la place a surtout été prise par les Loups, affamés et sans doute, eux, à la hauteur de l’enjeu. Les Bucks ont péniblement sombré pendant 48 minutes chez eux, devant un public remonté qui n’a pas aimé (et c’est normal) d’avoir déboursé de l’argent pour voir cette bouse ahurissante de la part de leur équipe.

Giannis qui hue son propre public..?

Les fans des Bucks ont hué lourdement leur équipe, menée de 31 points à la mi-temps par les Wolves.

Giannis Antetokounmpo a ainsi répondu en huant son propre public, une provocation sans doute pour les remotiver et se remotiver, mais on n’en parlera malheureusement sans doute pas dans ce sens là sur les réseaux sociaux.

Globalement, on a vraiment senti que cette rencontre était celle de l’abandon. L’abandon de Doc Rivers, le refus des joueurs de fournir les efforts. Trente points d’écart à la pause, aucune envie, aucune écoute, rien. L’heure est sans doute de passer à autre chose, après près de deux ans d’invisibilité tactique totale.

Et comme si ça ne suffisait pas, les Bucks doivent se déplacer à San Antonio ce jeudi soir. Avec un coach intérimaire ?