Programme NBA : une quatrième victoire pour les Spurs face à OKC ? (2h)

Sept matchs sont au programme NBA de la nuit dont une affiche qui nous aura régalé le mois dernier : Victor Wembanyama retrouve ses meilleurs amis du Thunder, pour essayer de leur infliger une quatrième défait en autant de rencontres cette saison.

Le programme NBA du soir

1h30 : Heat – Suns

2h : Rockets – Bulls

2h : Bucks – Wolves

2h : Pelicans – Nuggets

2h : Thunder – Spurs

4h30 : Lakers – Hawks

5h : Warriors – Blazers

L’affiche à ne pas rater : Thunder – Spurs (2h)

Celle-là il fallait la sortir sans trembler il y a six mois mais aujourd’hui c’est bien réel : le Thunder, champion NBA en titre, n’a toujours pas remporté le moindre match face aux Spurs. En décembre 2025, les Spurs ont rencontré trois fois OKC et ont gagné… trois fois.

Le Thunder va-t-il pouvoir répondre à domicile ce soir ? Victor Wembanyama va-t-il enfoncer le clou ? Réponse cette nuit à 2h !

The West’s top two teams – the No. 1 Thunder and No. 2 Spurs – face off tonight at 8 PM ET on @NBAonNBC for their fourth meeting of the season.

Check out five numbers to know heading into tonight’s matchup. ⬇️ pic.twitter.com/urchEVjhwr

— NBA Communications (@NBAPR) January 13, 2026

Les Français en lice

Joan Beringer affronte Giannis Antetokounmpo (Rudy Gobert est lui suspendu)

Victor Wembanyama affronte Ousmane Dieng et le Thunder

Zaccharie Risacher retrouve Luka Doncic et LeBron James

L’injury report pour les matchs de ce soir, c’est juste ici