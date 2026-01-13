Fin de saison pour Anthony Davis (Mavericks), opéré à la main…

Nouveau coup de massue à Dallas. Anthony Davis devrait passer sur le billard pour réparer des ligaments touchés à la main gauche, avec une absence annoncée sur plusieurs mois. Sa saison avec les Mavericks semble terminée, et la franchise (15-25, 12e à l’Ouest) doit déjà réfléchir à la suite. A-t-on déjà vu le dernier match d’Anthony Davis à Dallas… ?

La durée totale d’indisponilibité d’AD n’est pas exactement connue, mais il va falloir compter « plusieurs mois » selon Shams Charania (ESPN). Dallas n’a pas perdu de temps, depuis que la gravité de la blessure est connue, les Mavs ont rouvert des discussions de trade autour du Brow avec plusieurs équipes.

Dallas Mavericks’ Anthony Davis is likely to undergo surgery to repair ligament damage in his left hand and miss several months, sources tell ESPN. His Dallas season is essentially over, given the prognosis and the Mavs’ direction. pic.twitter.com/lwa7o1VcpF

— Shams Charania (@ShamsCharania) January 13, 2026

L’idée qui circule : si Davis atterrit chez un candidat aux Playoffs, le timing pourrait même lui permettre de revenir pendant la postseason, tout en offrant à sa potentielle nouvelle équipe une fenêtre plus longue… pour un coût moindre. Parmi les franchises déjà citées comme intéressées : Raptors et Hawks.

Fascinating development: The Mavericks are having renewed Davis trade talks with multiple interested teams, sources said. If moved to a playoff contender, the return timeline could allow Davis to return during the postseason while establishing himself for the long-term elsewhere. https://t.co/RtoY5SutHr

— Shams Charania (@ShamsCharania) January 13, 2026

Pour le rappel des faits : la blessure survient le 8 janvier contre le Jazz, en fin de match, avec une douleur immédiate après une action défensive (face à Lauri Markkanen). L’IRM a confirmé les ligaments, et Davis a pris plusieurs avis médicaux. Même sans opération, il était question d’un minimum de six semaines d’absence. Cette saison, AD tournait à 20,4 points, 11,1 rebonds et 1,7 contre en 20 matchs (29 au total sous le maillot de Dallas sur deux saisons).

