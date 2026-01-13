Mavericks : Kyrie Irving de retour après le All-Star Game ?

Les Mavericks espéraient récupérer Kyrie Irving pour relancer la machine, mais la montre continue de tourner. D’abord annoncé en début d’année 2026, il se pourrait bien qu’Uncle Drew attende encore un peu avant de rechausser les sneakers.

Dallas n’a toujours pas de date de retour claire pour Kyrie Irving, et l’horizon s’éloigne. Le meneur devrait encore manquer du temps, au point que le scénario d’une reprise seulement après le All-Star Break circule sérieusement. Et dans le pire des cas, la question se pose aussi : est-ce qu’on le reverra cette saison ?

Kyrie Irving is expected to return after the All-Star break, per @DALHoopsJournal

“While the Mavericks have not publicly communicated a return timetable for Irving, sources tell https://t.co/9ddvLmNMup there has been no indication he will be shut down for the season. Instead,… pic.twitter.com/pyzp43Y39a

Pour les Mavs, c’est un casse-tête à tous les étages. Sans Kyrie, l’attaque perd un créateur élite, un joueur capable d’inventer des points quand rien ne marche, et surtout ce plan B qui soulage tout le monde dans les fins de match serrées. Résultat : Dallas doit s’adapter, bricoler, et espérer que le reste de l’effectif tienne la route le temps que la star revienne… si elle revient dans les temps.

D’autant plus que son retour sera également bénéfique à Cooper Flagg, qui ne serait plus obligé de joueur meneur de jeu mais pourrait se décaler dans les ailes pour évoluer à son poste naturel.

