Cette année, la Course au Rookie de l’Année oppose deux anciens coéquipiers. Cooper Flagg et Kon Knueppel mènent une classe intrigante et talentueuse. Après trois mois de compétition, c’est l’heure de faire un deuxième gros point sur la lutte pour ce trophée.

Mentions honorables

Maxime Raynaud, le steal de cette Draft (pour le moment) avec ses 10 points et 6 rebonds de moyenne. Le jeune prince des Kings !

Egor Demin, le Russe qui monte sérieusement en puissance à Brooklyn.

Collin Murray-Boyles, le futur des Raptors dans la raquette ?

Tre Johnson, le scoreur déjà tellement efficace. 12,5 points de moyenne en 46/40/92 !

7 – Dylan Harper (San Antonio Spurs)

Stats : 10,4 points / 3,2 rebonds / 3,5 passes / 1,0 steal / 43% au tir

: 10,4 points / 3,2 rebonds / 3,5 passes / 1,0 steal / 43% au tir Bilan : 27 victoires – 12 défaites

Le cas Dylan Harper est sans doute le plus particulier de cette liste. Si on s’en tenait à l’impression visuelle, il serait sans doute dans le quatuor de tête de ce classement, mais si on ne regardait que les statistiques, il ne serait pas dans le Top 10. L’arrière des Spurs a un rôle particulier pour un rookie de ce talent. Il est l’étincelle de sortie de banc et brille dans ce rôle en ayant un vrai rôle dans les victoires de son équipe. Un peu plus de régularité et d’adresse à longue distance (25%) lui permettraient sans doute de se rapprocher de la All-Rookie First Team.

6 – Jeremiah Fears (New Orleans Pelicans)

Stats : 14,4 points / 3,6 rebonds / 3,1 passes / 1,3 steal / 44% au tir

: 14,4 points / 3,6 rebonds / 3,1 passes / 1,3 steal / 44% au tir Bilan : 9 victoires – 32 défaites

Légère descente dans le classement par rapport au premier ranking et pourtant, le joueur des Pelicans n’a pas vraiment baissé en régime. Pour un meneur de jeu, il réalise une saison rookie exceptionnelle et, même s’il semble être légèrement dans l’ombre de son coéquipier Derik Queen, Jeremiah Fears représente plus que jamais l’avenir de sa franchise. Avec cette qualité de drive et ce culot, tous les rêves sont réalisables pour lui en NBA !

5 – Cedric Coward (Memphis Grizzlies)

Stats : 13,9 points / 6,7 rebonds / 2,9 passes / 47% au tir / 34% de loin

: 13,9 points / 6,7 rebonds / 2,9 passes / 47% au tir / 34% de loin Bilan : 17 victoires – 22 défaites

Avec les rumeurs autour de Ja Morant et plus récemment de Jaren Jackson Jr, Cedric Coward a déjà des airs de leader de Memphis. Depuis le début de la saison, il montre une grande régularité et un immense potentiel des deux côtés du terrain. Passer titulaire n’a pas réduit son impact, ce qui montre que quelque soit le niveau des joueurs en face sur le terrain, le natif de Californie sera toujours aussi efficace. Avec Jaylen Wells et lui, les Grizzlies ont une base, sur les ailes, pour entamer la reconstruction.

4 – Derik Queen (New Orleans Pelicans)

Stats : 12,8 points / 7,3 rebonds / 4,3 passes / 1,1 steal / 50% au tir

: 12,8 points / 7,3 rebonds / 4,3 passes / 1,1 steal / 50% au tir Bilan : 17 victoires – 22 défaites

Ses statistiques et son impact n’arrêtent pas d’augmenter, mais surtout l’impression visuelle est toujours aussi fantastique. Dans l’attaque des Pelicans, les ballons passent systématiquement dans ses mains et malgré son statut de rookie, les erreurs restent relativement rare. Il donne un sentiment que Nikola Jokic et Alperen Sengun ont donné avant lui : celui d’un pivot qui sera, s’il continue à progresser, le playmaker offensif d’une bonne équipe dans les années à venir !

3 – V.J. Edgecombe (Philadelphia Sixers)

Stats : 16,1 points / 5,4 rebonds / 4,4 passes / 1,6 steal / 43% au tir / 38% de loin

: 16,1 points / 5,4 rebonds / 4,4 passes / 1,6 steal / 43% au tir / 38% de loin Bilan : 22 victoires – 16 défaites

Saison en trois temps pour le joyau des Sixers. Un début absolument canon, un gros rookie wall de plusieurs semaines puis une reprise du rythme extrêmement impressionnante. Depuis un gros mois, l’arrière est le complément parfait de Tyrese Maxey sur le back-court. Il est efficace, régulier et extrêmement clutch, ce qui permet aux Sixers de s’installer parmi les meilleures équipes de la Conférence Est. Sans l’existence de deux ovnis, il serait le clair leader de la course.

2 – Kon Knueppel (Charlotte Hornets)

Stats : 19,1 points / 5,1 rebonds / 3,6 passes / 48% au tir / 43% de loin

: 19,1 points / 5,1 rebonds / 3,6 passes / 48% au tir / 43% de loin Bilan : 14 victoires – 26 défaites

S’il est encore premier de votre classement, il n’y a ABSOLUMENT aucun souci. Les deux anciens coéquipiers de Duke sont tellement proches l’un de l’autre dans cette course. Kon Knueppel a pour lui la régularité et les pourcentages au tir, mais il montre un petit peu moins de flashs et de qualités défensives (même s’il reste très honorable de ce côté du parquet) que Cooper Flagg. L’ailier des Hornets est absolument exceptionnel et pourrait bien, dans un avenir proche, devenir le clair pilier de sa franchise !

1 – Cooper Flagg (Dallas Mavericks)

Stats : 19,1 points / 6,4 rebonds / 4,3 passes / 1,3 steal / 48% au tir

: 19,1 points / 6,4 rebonds / 4,3 passes / 1,3 steal / 48% au tir Bilan : 15 victoires – 25 défaites

Son coach l’a dit, mi-décembre, Cooper Flagg a heurté le rookie wall. Mais ses performances juste avant et juste après ces deux ou trois semaines de transit lui permettent de prendre la tête de cette course. L’ailier-fort est déjà le franchise player des Mavericks et avec la blessure d’Anthony Davis, ce statut ne va faire que prendre du poids. Il marque 20 points avant le petit-déjeuner et défend comme un mort de faim en montrant de grandes qualités au playmaking et dans les moments chauds… que demander de plus ?