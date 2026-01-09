Les Memphis Grizzlies ouverts à un transfert de Ja Morant !

Quelques heures à peine après le dénouement du dossier Trae Young, un autre meneur de jeu exceptionnel se retrouve sur le marché des transferts. Les Memphis Grizzlies écoutent les offres autour de Ja Morant et semblent en bonne voie pour s’en séparer cet hiver.

Replongez vous au tout début de la décennie. Lorsque le COVID était encore une source d’inquiétude et que le Oklahoma City Thunder était guidé par Théo Maledon. À l’époque, Trae Young et Ja Morant sont deux phénomènes vus comme les meneurs de jeu du futur en NBA.

Six ans plus tard le constat est difficile. Quelques heures après qu’Ice Trae ait quitté Atlanta pour Washington, c’est son « rival » qui est mis sur le marché des transferts par les Memphis Grizzlies. Une information dévoilée par Shams Charania.

🚨 LES GRIZZLIES SONT PRÊTS À TRANSFÉRER JA MORANT ! https://t.co/uB8eTb0WkR

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 9, 2026

Si Trae Young a été transféré contre de la flexibilité financière (une canette et trois cannelés), les Oursons du Tennessee semblent, sur le papier, plus ambitieux. Selon le journaliste star d’ESPN, ils chercheraient à obtenir des jeunes joueurs et des picks de Draft.

L’aventure de Ja Morant sur les terres d’Elvis Presley ont été faites de haut et de bas. D’abord le joueur le plus hype et spectaculaire de la Ligue, opposant une grosse résistance aux Golden State Warriors dans des joutes de Playoffs inoubliables. Ensuite le joueur plus fragile, suspendu deux fois pour avoir montré son armurerie sur Instagram et aux célébrations tirées tout droit de Call Of Duty. Il a tout de même remporté de nombreuses distinctions individuelles : Rookie de l’Année, Most Improved Player, 2x All-Star, All-NBA Second Team… Il aurait peut-être pu faire plus, mais a déjà fait énormément.

Blessures à répétition, production en baisse, les turbulences du début de saison, l’historique hors terrain…

Autant de raisons qui poussent Memphis à envisager très sérieusement un transfert de Morant.

C’est pas fait, mais on n’a jamais été aussi proches d’un divorce. pic.twitter.com/zcLhkuCqu5

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 9, 2026

Quelques mois après le transfert de Desmond Bane contre quatre premiers tours de Draft, cette annonce va dans le sens d’une reconstruction à Memphis. Il ne serait pas si surprenant que Jaren Jackson Jr suive dans les mois à venir (même s’il est aujourd’hui encore considéré comme un membre du futur de la franchise). Mais chaque chose en son temps, aujourd’hui c’est Ja Morant qui semble proche de s’envoler loin des Grizzlies et avec lui un projet qui a laissé les fans sur leur faim.

Source texte : Shams Charania