Programme NBA : Celtics – Raptors (1h), bataille pour le podium à l’Est

Une belle nuit de NBA nous attend avec 10 matchs au programme. Les plus grosses écuries de la Conférence Est sont de sortie et s’affrontent même, parfois, comme les Boston Celtics et les Toronto Raptors à 1h du matin.

Le programme NBA du soir :

1h : Celtics – Raptors

1h : Magic – Sixers

1h : Wizards – Pelicans

1h30 : Nets – Clippers

2h : Grizzlies – Thunder

3h : Nuggets – Hawks

3h : Suns – Knicks

4h : Warriors – Kings

4h : Blazers – Rockets

4h30 : Lakers – Bucks

L’affiche à ne pas rater : Celtics – Raptors

Les Detroit Pistons vont pouvoir observer tous leurs concurrents cette nuit. Les Knicks auront un test à Phoenix, le Magic et les Sixers lutteront pour la cinquième place de l’Est tandis que les Celtics et les Raptors se disputeront une place sur le podium de la Conférence.

Personne ne s’imaginait que cette affiche serait aussi belle cette année, mais Boston et Toronto réalisent des saisons magnifiques qui donnent de grands espoirs à leurs fanbases respectives. Jaylen Brown, Brandon Ingram et Scottie Barnes sont tous en discussion pour le All-Star Game et la match-up sur les ailes pourrait être passionnante cette nuit.

“Scottie Barnes is strong… he got that extra chromosome strength.”

– Jaylen Brown

(h/t @lockedupjb )

pic.twitter.com/6XNvuocDbl

— NBACentral (@TheDunkCentral) December 9, 2025

Les Français en lice

Noah Penda jouera contre les Sixers

Alexandre Sarr et Bilal Coulibaly seront opposés aux Pelicans.

Nolan Traoré affrontera les Clippers.

Nicolas Batum sera de l’autre côté du parquet pour lui donner des conseils.

Ousmane Dieng pourrait faire son retour sur les parquets face aux Grizzlies.

Zaccharie Risacher voudra briller face aux Nuggets.

Défi chez les Suns pour Mohamed Diawara, Guerschon Yabusele et Pacôme Dadiet.

Maxime Raynaud se frottera à la raquette des Warriors.

Sidy Cissoko et Rayan Rupert essaieront de gagner un deuxième match consécutif face aux Rockets.

L’injury report pour les matchs de ce soir, c’est juste ici