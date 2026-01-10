Anthony Davis blessé à la main, absence de plusieurs mois à prévoir…

Le petit bonhomme en mousse… L’expression est usurpée, mais l’idée est là. Selon Shams Charania, la saison d’Anthony Davis est déjà plus que menacée par une blessure aux ligaments de la main. Il pourrait être opéré et manquer « plusieurs mois ». Un cauchemar.

On ne souhaite à personne de vivre ce qu’un fan des Mavericks à vécu durant les 12 derniers mois. Car si l’arrivée de Cooper Flagg est bien évidemment une grande raison de sourire, elle est sans doute la seule. Luka Doncic est parti, et remplacé dans un transfert par Anthony Davis, qui n’aura joué que 29 rencontres pour Dallas depuis son arrivée en février 2025.

Mais c’est PAS POSSIBLE ! 😔

Anthony Davis touché aux ligaments de la main, plusieurs mois d’absence sont évoqués….

La saison 2025-26 déjà pliée ?

Quel cauchemar tain. https://t.co/z8gdiiDNUO

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 9, 2026

Touché lors du match face au Jazz, précisément sur une action de défense lors d’un drive de Lauri Markkanen, Anthony Davis va donc être absent pour plusieurs mois. ESPN indique qu’il sera à minima out jusqu’à la trade deadline de février, et que des spécialistes seront consultés pour savoir si l’option opération pourrait accélérer le processus de guérison.

Entre son adducteur qui l’a privé de la fin de régulière 2024-25, le mollet en novembre de cette année… le pire est malheureusement devant nous. Et les rumeurs d’un potentiel transfert devraient bien sûr prendre une douche très froide suite à l’annonce de cette blessure.