Jeremiah Fears et Derik Queen régalent, laissez les clés des Pelicans à ces deux cracks !

Au terme d’un match remporté assez aisément par les Pelicans à Washington (107-128), les jeunes joueurs de la Nouvelle Orléans ont une nouvelle fois brillé. L’espoir autour de ces deux rookies est permis, tant ils font déjà preuve de maturité sur le parquet.

Malgré les défaites à la pelle, ferait-il bon être un fan des Pelicans actuellement ? Peut-être, car les deux rookies sélectionnés à la Draft 2025 montrent, soir après soir, qu’ils ont l’étoffe d’un grand duo.

D’un côté, un Derik Queen déjà homme à tout faire, qu’il s’agisse de la distribution, du rebond, et du scoring. De l’autre, Jeremiah Fears, un meneur-arrière qui peut scorer d’à peu près partout, donner des caviars, et qui progresse à chaque rencontre.

Par contre les Pelicans : vous voulez vraiment pas bouger un peu cet hiver et laisser les clés du camion à Derik Queen et Jeremiah Fears ?

Les deux rookies sont tellement FORTS 🤩pic.twitter.com/drQ09gS75k

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 10, 2026



Cette nuit, Queen finit ainsi à 14 points, 16 rebonds, 12 passes à 7/13 au tir. Jeremiah Fears signe lui 21 points, 5 rebonds, 6 passes, 3 interceptions à 9/15 au tir. Deux performances importantes dans la large victoire des Pels à Washington, 107-128.

Jeremiah Fears heaves a lob from his own three point line, Trey Murphy throws it down (with replays)! pic.twitter.com/5FrWpzULte

— MrBuckBuck (@MrBuckBuckNBA) January 10, 2026

Bien sûr, Zion Williamson (31 points) et Trey Murphy (35 points) mènent encore au point à l’échelle de l’équipe… mais les Pelicans pourraient en tirer de très belles contreparties sur le marché en décidant de les transférer cet hiver. Ce n’est pourtant pas au programme, selon plusieurs rumeurs qui font état de la volonté de la franchise de ne pas céder son quatuor de suite. Peut-être faudrait-il reconsidérer cette possibilité ?