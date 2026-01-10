Kevin Durant dépasse Wilt Chamberlain et devient le 7e meilleur scoreur all time !

Dans une nuit oubliable à Portland, Kevin Durant a dépassé l’une des plus grandes légendes de l’histoire du basket, au classement des points en carrière NBA. Wilt Chamberlain est désormais dans le rétro du Slim Reaper, qui devrait bientôt s’offrir la 6e place de Dirk Nowitzki.

Kevin Durant cimente toujours un peu plus son statut de légende du basketball. Il est devenu cette nuit, au détour d’une rencontre perdu par les Rockets à Portland (111-105), le 7e scoreur le plus prolifique de tous les temps. Une récompense de plus pour un joueur à la carrière immense.

🚨 Kevin Durant devient le 7e MEILLEUR scoreur de tous les temps en NBA !

Il dépasse Wilt Chamberlain au classement All-Time, et cimente encore un peu plus son statut de légende ! 🔥👏 pic.twitter.com/DVFSiZu3zH

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 10, 2026

Avec une grosse centaines de points le séparant de Dirk Nowitzki au classement, on devrait reparler de ce sujet d’ailleurs très vite ! Pour la suite, ce sont les 32 292 points de Michael Jordan qui attendent KD, et on aura un peu de marge d’ici là. Mais ça arrivera.

Congrats to @KDTrey5 of the @HoustonRockets for moving into 7th on the all-time SCORING list! pic.twitter.com/IHWsTxWzUS

— NBA (@NBA) January 10, 2026