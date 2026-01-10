Les Bucks infligent aux Lakers leur 1ère défaite dans le money time cette saison (101-105)

Au terme d’une rencontre où l’on s’est à de multiples reprises demandé si LeBron James n’avait pas 25 ans, les Bucks s’imposent chez les Lakers et leur infligent leur première défaite de la saison dans un money time. L’exclusion de Luka Doncic en toute fin de partie n’a pas aidé.

On s’est longtemps demandé si les Lakers avaient les ressources nécessaires pour remporter un match globalement bien maîtrisé par des Bucks déterminés. On s’est ensuite questionné sur la capacité de Milwaukee a tenir mentalement le choc une fois les Purple and Gold revenus au coude à coude.

La réponse est oui, puisque les Daims s’imposent à Los Angeles, et s’offrent même le luxe de battre les Lakers sur leur terrain favori de cette saison : le money time. La statistique est frappante : jusqu’à ce soir, les Angelinos n’avaient concédé aucune défaite sur une fin de match serrée, trouvant toujours la solution pour s’imposer sur le fil.

Si Los Angeles a d’abord pu compter sur un LeBron James exceptionnel (26 points) dans l’activité physique et au scoring, comme si sa gourde avait été remplie dans la mystique Fontaine de Jouvence, c’est aussi le King a précipité les siens dans l’abîme sur les dernières possessions.

Quelques tirs forcés, parfois de loin, pendant que les Bucks se sont eux accrochés à leurs principes de jeu. La faute de Luka Doncic sur un tir à 3-points de Kevin Porter Jr., sa sixième, sonnait déjà comme un premiers glas. D’autant plus que JJ Redick n’a pas pu challenger le coup de sifflet, faute de réclamation restante.

C’est finalement James, sur un drive de la dernière chance, qui se fait piquer le ballon par Giannis Antetokounmpo, remarquable en défense sur les dernières actions. Le Greek Freak exulte, les Bucks tiennent enfin le match, au mental. Sans doute que les Lakers auraient pu gagner en se regardant mieux. C’est d’ailleurs des mains de Jake LaRavia que vient le dernier vrai espoir d’une victoire, avec un 3-points en réponse à celui de Myles Turner sur l’action précédente.

