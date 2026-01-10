Résumé NBA de la nuit : sans SGA ni Chet Holmgren, le Thunder sur le fil à Memphis !
Le 10 janv. 2026 à 07:58 par Nicolas Vrignaud
Dix rencontres en NBA étaient au programme, et on a eu quelques belles rencontres. Kevin Durant cimente sa place dans l’histoire du basket, les Lakers échouent face aux Bucks, le Thunder s’en sort sans Shai Gilgeous-Alexander ni Chet Holmgren ! C’est l’heure du résumé NBA de la nuit !
Les résultats de la nuit :
- Celtics – Raptors : 125-117 (stats)
- Magic – Sixers : 91-103 (stats)
- Wizards – Pelicans : 107-128 (stats)
- Nets – Clippers : 105-121 (stats)
- Grizzlies – Thunder : 116-117 (stats)
- Nuggets – Hawks : 87-110 (stats)
- Suns – Knicks : 112-107 (stats)
- Warriors – Kings : 137-103 (stats)
- Blazers – Rockets : 111-105 (stats)
- Lakers – Bucks : 101-105 (stats)
Ce qu’il faut retenir :
- Duel au sommet de l’Est entre Celtics et Raptors, et Boston s’impose grâce au tandem Payton Pritchard (27 points) – Jaylen Brown (25 points).
- Les Sixers ont pu compter sur un gros Tyrese Maxey (29 points) et un Joel Embiid solide (22 points, 9 rebonds) pour s’imposer contre le Magic d’un Paolo Banchero en difficulté. Gros fait du match : Noah Penda a été titulaire !
- Les Pelicans, guidés par Zion Williamson et Trey Murphy (66 points à deux) ont écrasé les Wizards. La jeunesse de Louisiane est brillante !
- Si vous l’avez manqué hier avant de dormir, Anthony Davis pourrait bien manquer toute la fin de saison NBA en cours…
- À Brooklyn, les Clippers n’ont fait qu’une formalité des Nets. James Harden colle 31 pions.
- Sans Shai Gilgeous-Alexander ni Chet Holmgren, le Thunder s’en est remis au duo Jalen Williams (26 points) – Ajay Mitchell (23 points) pour s’imposer d’un cheveu à Memphis !
- Dépeuplés, les Nuggets se font gifler par les Hawks à la maison.
- Mikal Bridges a failli offrir aux Knicks un succès face à son ancienne équipe, mais le briscard qu’est Grayson Allen a usé de son expérience pour sauver les Suns !
- Énorme branlée reçue par les Kings dans le derby de Californie du Nord.
- Kevin Durant est devenu le 7e meilleur scoreur de tous les temps en NBA, dans un match oubliable des Rockets à Portland.
- Giannis Antetokounmpo clutch en défense sur la fin du match, pour empêcher un LeBron James remarquable de porter les Lakers jusqu’au bout.
Le highlight de la nuit :
LE SIDE-EYE DE LEBRON 😭💀pic.twitter.com/VPUNSPSYIq
— TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 10, 2026
Les classements NBA :
Les résultats en TTFL :
À retrouver sur le compte du Lab
Le programme de ce soir :
- 19h : Cavaliers – Wolves
- 1h : Pacers – Heat
- 1h30 : Pistons – Clippers
- 2h : Celtics – Spurs
- 2h : Bulls – Mavericks
- 3h30 : Jazz – Hornets
