La nuit des Français en NBA : jolie soirée pour Sidy Cissoko et les Blazers
Le 10 janv. 2026 à 08:16 par Nicolas Vrignaud
Quelques français sur les parquets NBA cette nuit, mais maigre réussite collective. Notre MVP tricolore de la soirée ? Sidy Cissoko !
Les résultats de la nuit :
- Celtics – Raptors : 125-117 (stats)
- Magic – Sixers : 91-103 (stats)
- Wizards – Pelicans : 107-128 (stats)
- Nets – Clippers : 105-121 (stats)
- Grizzlies – Thunder : 116-117 (stats)
- Nuggets – Hawks : 87-110 (stats)
- Suns – Knicks : 112-107 (stats)
- Warriors – Kings : 137-103 (stats)
- Blazers – Rockets : 111-105 (stats)
- Lakers – Bucks : 101-105 (stats)
Alexandre Sarr
Dans la lourde défaite des Wizards contre les Pelicans, Alex tire un peu son épingle du jeu en inscrivant 14 points, 1 rebond, 3 passes à 5/11 au tir.
Bilal Coulibaly
Idem pour Bilal, un poil plus discret offensivement cependant : 8 points, 5 rebonds, 4 passes, 1 interception, 1 contre à 2/6 au tir.
Noah Penda
Soirée en tant que titulaire pour Noah Penda avec le Magic, face aux Sixers ! Le français termine avec 5 points, 7 rebonds, 1 passe, 1 interception et 2 contres à 2/5 au tir. L’apprentissage à la dure, avec des séquences défensives sur Joel Embiid !
Sidy Cissoko
Jolie prestation de Sidy Cissoko, titulaire lui aussi avec les Blazers dans la victoire face aux Rockets. 13 points, 1 rebond, 1 passe, 3 interceptions à 4/4 au tir ! Superbe soirée.
Rayan Rupert
19 minutes de jeu pour Rayan Rupert contre les Rockets, qui inscrit 2 points, 1 rebond, 2 passes et 1 interception à 0/4 au tir et 2/4 aux lancers.
Maxime Raynaud
Les Kings se sont fait gifler par leurs voisins, les Warriors. Maxime inscrit 8 points, 7 rebonds, 2 passes et 2 contres à 4/6 au tir, l’un des seuls motifs de consolation de la soirée pour les fans de Sacramento.
Nolan Traoré
À Brooklyn aussi, belle branlée au programme pour Nolan Traoré et les Nets. 5 points, 2 rebonds, 3 passes à 2/7 au tir pour le meneur tricolore.
Mohamed Diawara
Seulement 4 minutes de jeu, face aux Suns.
Le programme de ce soir :
- 19h : Cavaliers – Wolves
- 1h : Pacers – Heat
- 1h30 : Pistons – Clippers
- 2h : Celtics – Spurs
- 2h : Bulls – Mavericks
- 3h30 : Jazz – Hornets