La nuit des Français en NBA : jolie soirée pour Sidy Cissoko et les Blazers

Quelques français sur les parquets NBA cette nuit, mais maigre réussite collective. Notre MVP tricolore de la soirée ? Sidy Cissoko !

Les résultats de la nuit :

Celtics – Raptors : 125-117 (stats)

– Raptors : 125-117 (stats) Magic – Sixers : 91-103 (stats)

: 91-103 (stats) Wizards – Pelicans : 107-128 (stats)

: 107-128 (stats) Nets – Clippers : 105-121 (stats)

: 105-121 (stats) Grizzlies – Thunder : 116-117 (stats)

: 116-117 (stats) Nuggets – Hawks : 87-110 (stats)

: 87-110 (stats) Suns – Knicks : 112-107 (stats)

– Knicks : 112-107 (stats) Warriors – Kings : 137-103 (stats)

– Kings : 137-103 (stats) Blazers – Rockets : 111-105 (stats)

– Rockets : 111-105 (stats) Lakers – Bucks : 101-105 (stats)

Alexandre Sarr

Dans la lourde défaite des Wizards contre les Pelicans, Alex tire un peu son épingle du jeu en inscrivant 14 points, 1 rebond, 3 passes à 5/11 au tir.

Bilal Coulibaly

Idem pour Bilal, un poil plus discret offensivement cependant : 8 points, 5 rebonds, 4 passes, 1 interception, 1 contre à 2/6 au tir.

Noah Penda

Soirée en tant que titulaire pour Noah Penda avec le Magic, face aux Sixers ! Le français termine avec 5 points, 7 rebonds, 1 passe, 1 interception et 2 contres à 2/5 au tir. L’apprentissage à la dure, avec des séquences défensives sur Joel Embiid !

Sidy Cissoko

Jolie prestation de Sidy Cissoko, titulaire lui aussi avec les Blazers dans la victoire face aux Rockets. 13 points, 1 rebond, 1 passe, 3 interceptions à 4/4 au tir ! Superbe soirée.

Rayan Rupert

19 minutes de jeu pour Rayan Rupert contre les Rockets, qui inscrit 2 points, 1 rebond, 2 passes et 1 interception à 0/4 au tir et 2/4 aux lancers.

Maxime Raynaud

Les Kings se sont fait gifler par leurs voisins, les Warriors. Maxime inscrit 8 points, 7 rebonds, 2 passes et 2 contres à 4/6 au tir, l’un des seuls motifs de consolation de la soirée pour les fans de Sacramento.

Nolan Traoré

À Brooklyn aussi, belle branlée au programme pour Nolan Traoré et les Nets. 5 points, 2 rebonds, 3 passes à 2/7 au tir pour le meneur tricolore.

Mohamed Diawara

Seulement 4 minutes de jeu, face aux Suns.

Le programme de ce soir :