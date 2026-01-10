Toumani Camara et Ajay Mitchell impériaux cette nuit, la Belgique bombe le torse

Les deux joueurs belges en NBA ont montré les crocs cette nuit, avec deux remarquables prestations. Toumani Camara brille avec les Blazers, terminant meilleur marqueur du match face aux Rockets. À Memphis, Ajay Mitchell a été crucial pour le Thunder dans la victoire d’OKC.

Ils ont été superbes. Deux gros matchs en simultané, il a fallu se lever très tôt pour apprécier le spectacle mais il en a largement valu la peine. À Memphis d’abord, où sans les joueurs majeurs du Thunder (Shai Gilgeous-Alexander, Chet Holmgren notamment), Ajay Mitchell a profité des opportunités pour prendre le jeu à son compte.

Lecture, percussion, finition au cercle : le guard belge est capable de beaucoup de choses et n’a besoin que d’avoir des responsabilités pour le montrer.

🔥🇧🇪 Ajay Mitchell face aux Grizzlies :

🔸23 POINTS

🔸3 rebonds, 6 passes, 1 contre

🔸9/18 au tir, 3/5 LF

Sans Shai, sans Chet, il a été l’une des clés du match pour le Thunder face aux Grizzlies.

Et il semble encore en avoir (beaucoup) sous le pied en termes de basket ! 🙌 pic.twitter.com/3dWLFDKHxf

— Nicolas TrashTalk (@niclsvrg) January 10, 2026

De son côté, Toumani Camara a carrément versé dans le très décisif, terminant meilleur marqueur de la rencontre pour les Blazers, et permettant de valider un remarquable succès face aux Rockets. Dans le scoring, dans la défense : il a tous les attributs d’un patron, peut-être pas un franchise player au sens noble du terme, mais ceux d’un joueur dont on a besoin pour accomplir de grandes choses collectives en NBA.

Et Toumani Camara aussi a cartonné cette nuit ! 🇧🇪

🔹25 POINTS

🔹2 rebonds, 2 passes, 1 interception

🔹9/16 au tir

Meilleur scoreur des Blazers face aux Rockets, efficace des deux côtés du terrain. Au top, tout simplement ! https://t.co/qp6ZGWh7ja pic.twitter.com/gxsqpHRSsU

— Nicolas TrashTalk (@niclsvrg) January 10, 2026

En brillant ainsi sur les parquets outre-Atlantique, espérons que les deux joueurs puissent éveiller des vocations dans le basket chez les jeunes du Plat Pays. Au-delà des millions, au-delà des titres individuels et collectifs, l’inspiration est la plus belle des récompenses.